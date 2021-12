L’iPhone 13 est à 179,90 € (+8 €/mois) : pourquoi faut-il s’intéresser à l’offre de Bouygues Telecom ?

Pas facile de s'y retrouver parmi toutes les offres qui concernent les nouveaux iPhone 13 cette année. En voici une intéressante. Elle combine un forfait mobile généreux, compatible 5G, avec de belles remises et réductions sur l'iPhone 13. Après les avoir toutes appliquées, son prix chute à 179,90 euros (+8€/mois).

Avec tous les opérateurs qui proposent des offres d’échange et de subvention pour vous offrir un iPhone 13 cette année, on ne peut s’empêcher de se demander : quelle est la meilleure offre ? Entre les conditions alambiquées et le jargon déroutant des opérateurs, il n’est pas toujours facile de comprendre les offres. On vous aide à vous y retrouver avec la dernière offre de Bouygues Telecom.

Celle-ci permet aujourd’hui d’acheter un iPhone 13 (128 Go, dans tous les coloris possibles) au prix de 179,90 euros en cumulant toutes les remises immédiates et ODR et en l’associant à un forfait Sensation 150 Go. Au prix de ce forfait, dont l’engagement est de 24 mois, il faut ensuite ajouter une mensualité de 8 euros par mois pendant toute la durée de l’engagement.

Pourquoi l’offre Bouygues Telecom ?

Pour bénéficier d’un iPhone 13 à 179,90 euros (+8€/mois), il va falloir suivre les étapes suivantes. Choisissez tout d’abord l’iPhone 13 dans la boutique de Bouygues Telecom.

Une fois le coloris et le stockage choisis, nous vous conseillons le forfait Sensation 150 Go, compatible avec la 5G. Il s’agit d’un forfait haut de gamme de Bouygues Telecom. Voici ce qu’il comprend chaque mois :

150 Go de data (5G et 4G) utilisables en France métropolitaine ;

dont 100 Go utilisables en Europe, DOM, Suisse et Andorre ;

les appels et SMS illimités en France et depuis l’Europe, DOM, Suisse, Andorre mais aussi États-Unis et Canada ;

une seconde carte SIM internet pour utiliser votre forfait sur un second appareil comme une tablette ou une montre.

Ce forfait mobile vraiment généreux est capable de couvrir tous les besoins. Il revient à 39,99 euros/mois les 12 premiers mois, puis 54,99 euros par mois. Notez également que pour les clients d’une offre fibre ou ADSL Bbox, une remise de 6 euros est applicable sur ce forfait mobile. Bouygues Telecom est l’un des rares opérateurs où la fidélité paye.

Une fois le forfait choisi, il est temps de passer au panier et d’appliquer les différentes réductions.

Dans un premier temps, l’iPhone 13 est affiché au prix de 349,90 euros. Mais en entrant le code NOEL100 dans le champ « Code Promo » du panier, vous bénéficiez immédiatement de 100 euros de remise immédiate. L’iPhone 13 passe alors à 249,90 euros et c’est à ce moment-là qu’il faut payer.

Pour arriver au prix de 179,90 euros, il faut ensuite remplir ce formulaire. Il s’agit d’une ODR (offre de remboursement) qui permet de se faire rembourser 70 euros par virement bancaire.

Pourquoi l’iPhone 13 ?

Cette année, avec l’iPhone 13, Apple s’est attelé à perfectionner sa gamme. La marque a transféré certaines fonctionnalités avancées de la gamme Pro de l’année dernière aux modèles standards. C’est pour cette raison que l’iPhone 13 est particulièrement intéressant.

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini ont un design presque identique à celui de l’iPhone 12 de l’année dernière. Mais ils ont une encoche plus petite de 20 % et un écran plus lumineux de 28 %. La taille des écrans n’a pas changé non plus, puisqu’elle est de 6,1 pouces pour l’iPhone 13 et de 5,4 pouces pour le 13 mini.

Apple a réussi à intégrer des batteries plus grandes dans les deux smartphones. Apple annonce ainsi 2,5 heures de batterie en plus à chaque charge… Ce que les tests ont confirmé à l’usage ! Les deux smartphones peuvent d’ailleurs compter sur la nouvelle puce A15 Bionic et du moteur neuronal. C’est tout simplement la puce mobile la plus puissante du marché des smartphones.

La partie photo a également été mise à niveau. Le module double caméra à l’arrière dispose d’un nouvel appareil grand-angle avec des pixels plus grands. Il bénéficie aussi et surtout d’un système de stabilisation optique particulièrement performant, tout droit importé de l’iPhone 12 Pro Max de l’année dernière. Le résultat : de meilleures photos et vidéos en condition de faible éclairage et toujours cette maîtrise parfaite des couleurs et des contrastes sur les clichés, quelle que soit la situation lumineuse.

L’iPhone 13, enfin, s’avère être le smartphone le plus équilibré de la gamme. Il est plus confortable que l’iPhone 13 mini, grâce à ses dimensions plus imposantes, tout en étant moins cher que l’iPhone 13 Pro. Vous avez le choix entre cinq coloris différents (Noir, Bleu, Rouge, Blanc et Rose), en fonction de vos goûts.