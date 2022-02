Apple obtient un brevet pour… un toit ouvrant de voiture

Parmi les nombreux brevets récemment obtenus par Apple, l'Office américain des brevets et marques (USPTO) en a validé un pour un toit ouvrant translucide de voiture. Pas sûr que cela serve sur iPhone...

En Tech comme ailleurs, faire breveter ces inventions est devenu primordial. Le nerf de la guerre même. Alors les entreprises déposent à tout-va auprès des différents organismes à travers le monde. Et à ce jeu-là, Apple n’est pas le dernier à y aller bon train.

Parmi les multiples demandes de brevet déposées par la marque à la pomme, l’un obtenu récemment peut laisser perplexe. L’USPTO, Office américain des brevets et marques, a accordé un brevet pour… un toit ouvrant de voiture.

Un toit filtrant la lumière et pouvant s’ouvrir

On pensait le projet Titan à l’abandon, il n’en peut-être définitivement rien. Le toit ouvrant breveté par Apple proposerait un verre à opacité variable, ce qui signifie que le conducteur aurait toute liberté de moduler la transparence selon son confort.

Cela n’est cependant pas tout à fait nouveau comme technologie et certaines voitures en sont déjà équipées. Là où Apple apporterait une différence, c’est que cela serait possible sur un toit pouvant s’ouvrir, alors que les modèles ont un toit fixe. Il serait donc possible de choisir l’entrée de lumière, avec ou sans toit ouvert.

En 2018, la firme de Cupertino avait déjà obtenu un brevet pour un système de rails permettant une ouverture très large du toit, ainsi qu’un brevet pour un retour haptique dans le siège de l’habitacle qui permettrait « un système d’assise dynamique » grâce à l’ordinateur de bord.

Cela tend surtout à confirmer qu’Apple poursuit ses avancées sur son projet de voiture, au-delà des simples ajouts pour le système Car Play. On évoque une voiture autonome tout autant que des partenariats avec des constructeurs automobiles de renom. Une chose est sûre : l’arrivée d’un véhicule estampillée va encore se faire attendre quelques années. Ou jamais.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.