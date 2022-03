Android / Google TV : l’application Apple TV perd une fonctionnalité importante

Si vous êtes sous Android TV ou Google TV, l'application Apple TV ne vous permet plus de souscrire un abonnement ou d'acheter un film directement sur votre téléviseur. Il faudra passer par un autre canal.

Il n’est plus possible de louer ou acheter des films sur l’application Apple TV pour Android TV et Google TV. Il en va de même pour toute souscription à un abonnement, cette option n’étant plus proposée sur téléviseur ou Chromecast sur la nouvelle version de l’application, comme le souligne 9to5Mac.

En lieu et place de l’ancien bouton « acheter ou louer » apparaît désormais « comment regarder ». Le changement semble avoir commencé par se déployer sur les Nvidia Shield TV. De nombreux utilisateurs de cet appareil s’en sont effectivement plaints sur Reddit.

Il faut acheter ailleurs

En haut de l’interface, parmi les onglets, il y avait auparavant un accès au « Store ». Celui-ci a purement et simplement disparu. Il ne reste plus que « Watch Now », « Apple TV+ » et « Librairie ».

En clair, tous les paiements doivent désormais passer par d’autres canaux. Vous pouvez ainsi acheter un film sur votre iPhone ou votre navigateur, puis le lancer sur votre téléviseur, mais si vous souhaitez sortir la carte bleue sur votre écran de salon, ce n’est plus possible.

Après son arrivée en 2020 sur Android TV, Apple semble donc faire machine arrière. Une décision difficile à comprendre, d’autant qu’il est encore possible de souscrire un abonnement ou de payer pour un contenu sur les téléviseurs Samsung ou LG par exemple, qui tournent respectivement sous WebOS et Tizen OS.

Si vous souhaitez profiter encore un peu du confort qu’offre l’achat d’un film ou sa location depuis le confort de votre canapé, le mieux reste encore de ne pas mettre à jour l’application. En effet, certains utilisateurs possédant encore l’ancienne version témoignent qu’il leur est encore possible d’effectuer des achats.

