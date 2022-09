Pourquoi cette fonction exclusive à l’iPhone 14 aurait dû être sur l’iPhone 13

Le mode action introduit dans l'iPhone 14 est une stabilisation logicielle appliquée après le tournage d'une séquence en vidéo. Seul le dernier smartphone d'Apple y a droit. Pourtant, l'iPhone 13 a tout ce qu'il faut pour en profiter.

Les iPhone 14 et 14 Pro sont sortis et testés. Maintenant que la poussière retombe, le temps des questions s’ouvre. L’une d’elles nous est venue à l’esprit : pourquoi le mode action est-il réservé à l’iPhone 14 ?

Pour présenter rapidement la fonctionnalité, elle est activable en appuyant sur un nouvel élément d’interface situé en haut à gauche de l’application appareil photo avec un bonhomme en train de courir.

Celle-ci permet de filmer une scène sans trop se préoccuper de la stabilisation, puis l’iPhone va venir cropper dans l’image et appliquer un traitement pour compenser et atténuer l’impression de mouvement. Jugez plutôt :

Une fonctionnalité plutôt sympathique donc, mais qui n’existe donc pas sur les iPhone précédents. Or cela nous paraît assez étonnant.

Pourquoi l’absence du mode action sur l’iPhone 13 soulève une question

En effet, si l’on se penche sur les fiches techniques des iPhone 13 et 14, aucun élément ne permet de justifier sur le papier cette différence. Les deux possèdent un capteur 12 mégapixels et la puce est résolument la même, l’A15 Bionic. On pourrait arguer que le cœur GPU en plus de l’A15 de l’iPhone 14 lui est indispensable pour utiliser le mode action, mais l’iPhone 13 Pro qui en dispose aussi devrait alors pouvoir l’utiliser. Or ce n’est pas le cas.

Cela donne donc l’impression qu’il s’agit d’une montée en gamme forcée. Le mode action relève davantage de la fonctionnalité, de ce fait du logiciel, que d’une capacité apportée par de nouveaux composants. On pourrait même arguer que des iPhone encore plus anciens auraient pu en profiter via une simple mise à jour vers iOS 16, un peu comme l’indicateur de batterie dont tous les iPhone à jour peuvent profiter. Ne perdons bien sûr pas espoir, nous ne sommes pas à l’abri d’une mise à jour de la part d’Apple dans les semaines à venir. Mais vu le peu de nouveautés sur l’iPhone 14 cette année, difficile de ne pas y voir une façon de créer une ligne de démarcation artificielle entre les nouveaux produits et les anciens.

