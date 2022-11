Twitter : un des principaux cadres d’Apple met les voiles

Le patron de l'App Store et grand manitou des évènements Apple, Phil Schiller, a désactivé son compte Twitter.

Certains pourraient revenir, d’autres préfèrent carrément s’en aller. On apprend de MacRumors que Phil Schiller, responsable des Apple Events et patron de l’App Store, a désactivé son compte Twitter.

En l’occurrence, cette désactivation serait intervenue moins de 24 heures après l’annonce, par Elon Musk, de la réactivation du compte de Donald Trump, suspendu par l’ancienne direction de Twitter suite à l’assaut du Capitole des États-Unis en janvier 2021. Des évènements insurrectionnels imputables, en partie, aux tweets de l’ancien président américain après l’annonce de sa défaite aux élections présidentielles de novembre 2020.

Notons qu’à ce stade, Donald Trump ne semble pas encore avoir repris possession de son compte Twitter, aucun tweet n’ayant été publié depuis le 8 janvier 2021. Ces deux dernières années, l’homme d’affaires, ex-présentateur TV, s’était principalement exprimé par l’intermédiaire de son propre réseau social : Truth Social, lancé suite à son éviction de Twitter et Facebook.

