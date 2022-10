Mauvaises pubs dans l’App Store, mauvaise pub pour Apple : histoire d’un petit couac

Apple a dû faire machine arrière après que plusieurs développeurs se sont plaints de voir apparaître des publicités indésirables sur l'App Store faisant la promotion de jeux d'argent.

Apple aime entretenir l’image d’une entreprise qui a le souci du détail. Chaque élément de l’expérience utilisateur proposée par la pomme se veut méticuleusement pensé pour faciliter la vie de chacun. Malgré cela, il peut y avoir des ratés de taille. Nouvel exemple avec de nouvelles publicités apparues dans l’App Store… et qui n’ont vraiment pas été au goût de tout le monde.

Il faut en effet savoir qu’Apple a intégré de nouveaux emplacements publicitaires dans l’App Store, au sein de la rubrique Aujourd’hui, mais aussi dans la section « Vous aimeriez peut-être aussi » en bas des pages d’applications. Rien de très particulier jusque-là. Cependant, en quelques heures, la firme de Cupertino s’est retrouvée sous le feu des critiques.

Comme l’indique MacRumors

, plusieurs développeurs de renom se sont plaints en reprochant l’apparition de publicités pour des jeux de paris et d’argent sur les pages de leurs applications sans leur accord. « Désormais, la page dédiée à mon app affiche des publicités pour les jeux d’argent, et je ne suis pas d’accord avec ça. Apple non plus ne devrait pas être d’accord avec ça », se lamente Marco Arment. Il dénonce par ailleurs des techniques de vente in-app « manipulatrices » qui rapporteraient tant d’argent à Apple que l’entreprise « ne [verrait] même plus le problème ». Notons au passage que les règles concernant les paiements intégrés dans les apps ont récemment changé.

On retrouve ce ton très négatif auprès d’autres développeurs iOS. Ci-dessous, Cabel rappelle que Steve Jobs, à l’époque, promettait que les publicités poussées via iAds ne seraient pas « des saletés ».

It is really sad to me that Apple needs to start taking Casino Game Ad Money in order to make their line go up for the shareholders. When Steve introduced iAds and the whole pitch was, "These ads aren't garbage, you'll like these ads." This department shouldn't exist at all, imho https://t.co/VHOeryW5Ro

— Cabel (@cabel) October 25, 2022