Apple a refusé l’Epic Games Store sur son App Store « sans référence à aucune règle »

Au cours d'une interview, le patron d'Epic Games Tim Sweeney a révélé qu'Apple a refusé de mettre en ligne l'Epic Games Store sur l'App Store, sans évoquer une quelconque raison. Ce alors même que les deux entreprises sont dans une bataille juridique qui n'est pas encore terminée.

Débutée il y a deux ans, la guerre entre Epic Games et Apple n’est pas encore terminée. Il y a quelques jours, Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, qui édite Fortnite, a été interviewé par The Verge. Un entretien au cours duquel il dit vouloir tout faire pour gagner. Il a de plus révélé une information non dévoilée jusqu’à maintenant : l’Epic Games Store n’a pas été accepté par les examinateurs de l’App Store pour une disponibilité sur iOS et iPadOS, sans donner de raison précise.

L’Epic Games Store refusé par l’App Store d’Apple

Tim Sweeney raconte que ses équipes avaient remarqué que la boutique de jeux PC Steam et que la boutique PlayStation étaient disponibles sur iOS sous la forme d’application. Cela est dû à un fait très simple : ces applications commercialisent des jeux sans avoir pour but qu’ils soient utilisés sur les iPhone ou les iPad. Grâce à cela, ces applications profitent du paiement direct sans passer par les services d’Apple et évitent ainsi la commission. Une pratique autorisée, car comme le précise iGen, Apple autorise les « biens numériques vendus dans les applications iOS » qui « ne peuvent pas être « consommés » sur un iPhone ou un iPad ».

Le patron d’Epic Games poursuit en disant que son entreprise a donc créé une application Epic Games Store pour iOS durant la première moitié de 2021. Il s’agit simplement d’une boutique de jeux PC, qui a été soumise à Apple pour examen. Comme Steam ou le PlayStation Store, son but n’est de ce fait pas de vendre des jeux pour qu’ils soient utilisés sur iPhone ou iPad, mais bien sur PC. Sauf que voilà, comme le déclare le PDG, Apple a répondu « en la rejetant purement et simplement sur la base de leur capacité unilatérale à décider quelles applications sont autorisées sur iOS et sans références à aucune règle réelle de l’App Store ».

Une différence de traitement qui ne passe évidemment pas pour Tim Sweeney, d’autant plus qu’il est engagé dans une guerre juridique contre la marque à la pomme. Suite à ces révélations, Apple n’a pour le moment pas réagit publiquement.

