Sur Windows, Apple Music et Apple TV s’apprêtent à devenir plus simples à utiliser

L'accès aux services d'Apple est en passe de se démocratiser sur Windows. Apple Music et Apple TV voit débarquer leurs applications. Une nouvelle app permettra de gérer son iPad ou ses iPods également.

Si vous avez déjà utilisé iTunes sur un PC Windows, vous avez dû vous rendre compte que l’expérience est, disons, décevante. C’est normal, depuis 2019, iTunes a été séparé en plusieurs apps, Apple Music, Apple TV, etc. Mais seulement pour les utilisateurs de macOS.

Selon The Verifier (via Mac Rumors), les utilisateurs et utilisatrices de Windows ne vont pas avoir besoin de passer à l’OS de la marque à la pomme pour utiliser leurs services correctement. En effet, le site israélien a mis la main sur des versions Preview d’Apple Music et Apple TV. Jusqu’ici, il fallait absolument passer par un navigateur pour accéder à ces services, ce qui n’est pas des plus pratiques. Apple Music permettra de sauvegarder sa musique en local pour écouter hors ligne et bien sûr de gérer sa librairie et ses playlists.

Une app pour gérer les produits Apple

Si vous voulez récupérer un iPhone ou gérer vos produits Apple et que vous possédez un PC Windows, vous devrez sans doute passer par iTunes. Or comme on le disait plus haut, l’application est un peu hors d’âge et son utilisation parait bien archaïque en 2023.

Une nouvelle application devrait faire son apparition sur le Windows Store. Appelée en anglais « Apple Devices » pour « Appareils Apple », elle devrait permettre de gérer son iPhone, son iPad ou ses iPod, installer des versions d’iOS, des backup ou même réinitialiser complètement un appareil. L’accès au stockage interne devait aussi passer par là.

