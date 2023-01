Le futur MacBook Air M3 fait déjà parler de lui : encore plus de performances et d’autonomie en vue

Le passage au procédé 3 nm chez TSMC profiterait assez vite au MacBook Air. D’après DigiTimes, l’appareil embarquerait dès le second semestre 2023 une nouvelle puce M3 exploitant cette nouvelle finesse de gravure.

Pour rattraper son (léger) retard technologique sur Samsung Foundry, TSMC ourdit depuis des mois son passage à la gravure en 3 nm. Et tandis que le groupe devrait prochainement être en mesure de commencer les livraisons à grande échelle (le top départ de sa production de puces 3 nm a été donné fin décembre), on apprend qu’Apple serait parmi les premiers à en profiter.

Outre l’exploitation attendue du 3 nm par les processeurs A17 des prochains iPhone 15 Pro, Apple compterait également sur ce nouveau procédé pour motoriser sa future puce M3… laquelle s’inviterait dans un nouveau MacBook Air dès le second semestre 2023.

C’est du moins ce qu’avance le média spécialisé DigiTimes, qui souligne que le passage au 3 nm permettrait (sans surprise) à cette future puce M3 de développer de meilleures performances tout en profitant d’une efficacité énergétique renforcée par rapport à la puce M2, gravée en 5 nm.

Deux MacBook Air 2023 sous processeurs M3 et avec deux diagonales différentes ?

« La chaîne d’approvisionnement se concentre davantage sur le MacBook Air, plus abordable, qui devrait être mis à jour au cours de la seconde moitié de 2023 et pourrait être équipé d’un processeur 3 nm », indique DigiTimes en expliquant se baser sur des sources industrielles, mais sans en dire plus pour étayer cette prévision, et sans évoquer un créneau de lancement plus précis.

Comme le précise pour sa part MacRumors, cette information mérite donc, dans l’immédiat, d’être prise avec du recul. Non seulement DigiTimes s’est récemment trompé concernant la sortie des nouveaux MacBook Pro sous processeurs M2 Pro et M2 Max, mais cette prévision va légèrement à l’encontre d’autres rumeurs.

Ross Young, spécialiste des questions d’affichage, avait par exemple indiqué qu’Apple lancerait un nouveau MacBook Air de 15 pouces sur le premier semestre 2023 — et non sur le second. On ne peut toutefois pas exclure qu’un tel modèle arrive un peu plus tard cette année pour profiter par la même occasion d’une puce M3. Seul l’avenir nous le dira.

L’appareil serait alors décliné en deux diagonales de 13,6 pouces et 15 pouces. Il s’agirait d’une première pour le MacBook Air, qui avait été entièrement renouvelé en juin 2022 avec le passage sur un tout nouveau châssis, l’ajout d’une webcam 1080p (dans une vilaine encoche) et d’une prise d’alimentation magnétique MagSafe.

