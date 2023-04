Écouteurs AirPods : Apple réfléchit à ajouter un écran au boitier pour décupler ses capacités

Apple a déposé un brevet aux États-Unis pour ajouter un écran au boitier de recharge des AirPods. Une nouvelle fonction pratique pour ne pas sortir son smartphone ?

Depuis le lancement des premiers AirPods en 2016, le design général des écouteurs sans fil d’Apple n’a pas vraiment évolué. On garde deux écouteurs sans fil et un boitier de recharge compacte à transporter avec soi.

Les écouteurs ont gagné en fonctionnalités, notamment avec l’arrivée de la réduction active du bruit, mais le boitier n’a pas changé, mis à part l’ajout de la charge sans fil sur la 2e génération.

Un écran pour rendre les écouteurs autonome ?

Le site spécialisé Patently Apple a repéré l’enregistrement d’un nouveau brevet pour Apple. Il prévoit d’ajouter un écran tactile complet au boitier de recharge des écouteurs AirPods. La firme n’est pas la première à avoir une telle idée. JBL propose les écouteurs JBL Tour Pro 2 sur le marché avec un écran intégré au boitier de recharge.

Cela permettrait notamment d’utiliser Apple Music, Apple TV+ ou encore Apple Plan directement depuis les écouteurs. Ce n’est pas sans rappeler les dernières générations d’iPod Nano avec leurs petits écrans tactiles carrés. L’interaction se ferait directement sur l’écran ou par la voix avec Siri.

Aujourd’hui, l’utilisation des AirPods demande forcément un autre appareil comme un iPhone ou une Apple Watch, ce qui peut être couteux ou pénible, notamment pour le sport en extérieur.

Au-delà de l’écran, Apple semble imaginer des écouteurs capables de fonctionner de façon autonome. Un projet étrange car il pourrait faire exploser la facture de ces AirPods. Au-delà de l’écran, ajouter une interface et des fonctions au produit demande l’utilisation d’un SoC plus performante, de mémoire vive et d’une solution de stockage. Autant de composant qui vont alourdir la facture et augmenter la consommation électrique.

Il faut également réfléchir à la connexion et au repérage. Si l’on parle d’une intégration d’Apple Plans, on peut imaginer la présence a minima d’une connexion Wi-Fi et peut être d’une version cellulaire avec GPS.

Un simple projet

Rappelons comme toujours que le dépôt d’un brevet ne constitue ni une fuite ni une rumeur sur un futur produit commercialisé. Il s’agit de la matérialisation d’une idée ou d’un projet suivi par les ingénieurs de la marque qui pourraient ne jamais aboutir. Apple, comme les autres sociétés, dépose beaucoup de brevets qui ne mènent jamais à la commercialisation d’un produit. Il reste intéressant de les analyser pour découvrir à quoi réfléchit la firme pour l’avenir de ses appareils.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).