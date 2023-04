Le mystère du Bitcoin chez Apple : qui a glissé ce PDF dans tous les Mac ?

Apple est réputée pour être une entreprise rigoureuse et structurée. Cependant, certains mystères persistent autour de cette marque et de ses produits. Prenons, par exemple, cette découverte intrigante présente sur de nombreux Mac, y compris probablement le vôtre.

Comme en on fait part MacG, dans une découverte surprenante et inexplicable, le document fondateur du Bitcoin — que l’on appelle un livre blanc — intitulé « Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System » et signé par le mystérieux Satoshi Nakamoto en 2008, a été retrouvé caché dans certaines versions de macOS. Le texte, qui expose pour la première fois les principes de cette monnaie électronique, se trouve dans une série de sous-dossiers du système, au sein d’une application obscure appelée Virtual Scanner.

Un mystère

Nous l’avons trouvé sur un de nos Mac, un MacBook Air M2 équipé de macOS Ventura, la dernière version du logiciel d’Apple. Il suffit de le rechercher ici, open /System/Library/Image Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf. Il semblerait que ce document ne soit pas présent dans High Sierra, mais qu’il apparaisse avec Mojave et les versions ultérieures, et qu’il soit toujours là dans Ventura. Quant à la raison de sa présence, cela reste un mystère.

Cette étrange présence a déjà été signalée en interne chez Apple il y a un an, sous la forme d’un rapport de bug attribué à l’ingénieur qui avait inséré ce PDF. Aucun commentaire ni modification n’a été apporté depuis lors.

De plus, l’application Virtual Scanner contient également une image d’une façade en bord de mer, identifiée par le photographe Thomas Hawk comme étant située à Treasure Island, entre San Francisco et Oakland.

Maintenant, on peut se demander, de tous les documents, pourquoi le livre blanc Bitcoin est caché sur les appareils Apple ? On ne sait pas. Cependant, cela suscite des spéculations et à des théories. Cela dit, ce livre blanc pourrait aussi simplement être un fichier PDF à des fins de test, qui n’était pas destiné à être vu par les utilisateurs finaux.

