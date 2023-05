C’est sur Amazon que l’iPad (2021) le plus abordable d’Apple est au meilleur prix

L'iPad de 2021 garde son design daté, mais continue de plaire pour son efficacité. Si son prix a été revu à la hausse depuis sa sortie, en ce moment, la tablette est en promotion à 349 euros au lieu de 439 euros.

En apportant un design plus moderne, l’iPad de dixième génération fait paraître davantage plus « vieux » le modèle précédent : l’iPad 9 (2021). Néanmoins, son tarif fait d’elle, la tablette la plus abordable du catalogue de la firme californienne. Entre sa puissance, son autonomie et sa qualité d’écran, elle reste une excellente valeur sûre pour celles et ceux qui ne veulent pas dépenser des fortunes en tablette Apple pour aller à l’essentiel. Aujourd’hui, Amazon vous fait économiser plus de 20 % sur cette ardoise.

L’iPad 9 est intéressant pour…

Sa qualité de fabrication et son écran bien calibré

Sa fluidité permise par iOS

Son autonomie

Sorti à 389 euros, l’iPad 9 de 2021 a depuis vu son prix passé à 439 euros. Heureusement, certains e-commerçants proposent la tablette à un tarif moins cher. En ce moment, elle est en promotion à 349 euros sur Amazon.

Le plus abordable des iPad

Si la version 2021 d’Apple est quasi identique au modèle précédent, face au dernier iPad 10, ce n’est pas du tout le cas. Le design est légèrement moins raffiné, notamment pour la présence persistante des bordures et du capteur d’empreinte en face avant. Heureusement, son écran Rétina rattrape le coup. Il est agréable pour les yeux, surtout grâce à sa fonction True Tone, qui permet à la dalle de s’adapter à la luminosité ambiante et à la température des couleurs.

Avec sa faible épaisseur et son poids bien réparti, l’ardoise d’Apple est facile à prendre en main. Bien sûr, il est possible de coupler sa tablette avec n’importe quel appareil de l’écosystème Apple, comme l’Apple Pencil ou le Smart Keyboard afin de transformer la tablette en véritable outil de productivité.

Une tablette toujours intéressante

Sa puce A13 Bionic, celle qui équipait les iPhone de onzième génération, n’est plus toute jeune. Elle cible plutôt une personne s’en servant principalement pour consommer du contenu, surfer sur le web et rester en contact avec ses proches. Il est également possible de transformer la tablette en console de jeu, en connectant simplement via Bluetooth une manette Xbox, ou PlayStation.

Surtout, c’est le logiciel iPadOS qui apporte la réelle plus-value dans les usages. Il s’agit de l’interface logicielle la plus aboutie du marché des tablettes. Pour finir, l’autonomie de l’iPad est bonne. Si vous n’êtes pas constamment dessus, et que vous avez plutôt une utilisation standard (un peu de jeu mobile, de streaming vidéo, de navigation et de rédaction de mail), elle tiendra plusieurs jours avant d’être à plat. Pour la recharge, il faudra être patient : il faut 30 minutes pour récupérer 20 %, 2 heures pour arriver à 80 % et 2 h 45 pour atteindre les 100 %.

Découvrez plus de détails dans notre test sur l’iPad 9 (2021) d’Apple.

Découvrez de bonnes alternatives et comparez l’iPad 2021 avec d’autres modèles grâce à notre guide des meilleures tablettes tactiles en 2023.

