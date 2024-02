Ça sent le sapin, le service Apple Arcade devrait évoluer ou mourir

Lancé en 2019, Apple Arcade vivrait des heures difficiles. On apprend que la gestion du service par Apple serait critiquable... et que la plateforme aurait tout intérêt à être « rebootée » pour mieux rivaliser avec les offres concurrentes, chez Netflix notamment.

Enterrer Apple Arcade, ou le « rebooter » ? Telle serait actuellement la question. 6 ans après son lancement, la plateforme de jeu par abonnement d’Apple serait en plein déclin, imputable notamment aux mauvais rapports qu’Apple entretiendrait avec les développeurs des titres destinés à son service.

La firme est notamment décrite comme étant « notoirement vindicative » et « rancunière » dans sa manière de traiter avec les développeurs. En particulier envers ceux qui ont signé un accord avec Netflix… qui dispose lui aussi d’une plateforme de jeu par abonnement. D’après les sources du site spécialisé MobileGamer.biz au sein des studios de développement concernés, Apple se serait notamment illustré par un nivellement vers le bas des paiements, mais aussi par l’annulation de certains projets.

Apple Arcade en difficulté, notamment face à Netflix

L’apathie de l’entreprise à l’égard de son service Arcade s’avèrerait par ailleurs de plus en plus palpable, apprend-on, et la direction prise par Apple serait souvent opaque. On découvre par exemple que la firme s’était concentrée pendant un temps sur les titres « Family-friendly »… mais s’en juger bon d’en informer clairement ses partenaires.

Une situation qui pousse de nombreux studios et développeurs à une grande circonspection. « [Apple Arcade] a l’odeur de la mort », s’est ainsi confié à MobileGamer.biz un responsable de studio, ajoutant que les dirigeants de la plateforme d’Apple se comportent « presque comme s’ils n’étaient plus sûrs d’avoir un emploi au bout du compte ».

Entre 2019 et fin 2020, Apple Arcade avait pourtant su convaincre les développeurs et les studios, notamment au travers de paiements en avance décrits comme « très généreux » par les sources du média spécialisé. La situation se serait néanmoins dégradée, d’abord en fin d’année 2020, puis au printemps 2021. Rapidement après, la concurrence a commencé à avancer ses pions, avec l’arrivée de Netflix sur le terrain des jeux mobiles par abonnement. De quoi envenimer la situation.

Cela étant dit, tous les développeurs interrogés par MobileGamer.biz ne sont pas hostiles à Apple Arcade. Au contraire, certains restent positifs à l’égard de la plateforme… en dépit de ses errances. « Malgré ses imperfections, nous sommes très heureux qu’Arcade existe. Il a rendu les jeux premium viables sur mobile », commente ainsi l’un des développeurs interrogés. Reste maintenant à savoir si Apple sait vraiment où va avec ce service… qui semble moins important dans la communication du groupe ces dernières années.