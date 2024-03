AirPods : Apple préparerait de nouveaux écouteurs sans fil plus accessibles pour cette année

D'après les informations de Mark Gurman, Apple préparerait deux nouvelles paires d'AirPods pour cette année : des modèles plus accessibles, sans réduction de bruit, et des modèles classiques, mais avec réduction de bruit.

Jusqu’à présent, la gamme des AirPods chez Apple était plutôt simple, avec trois modèles proposés sur le marché : les écouteurs bouton AirPods, les modèles à réduction de bruit AirPods Pro et le casque AirPods Max. Cependant, il semble qu’Apple cherche à diversifier sa gamme avec de nouveaux modèles attendus cette année.

En effet, dans sa newsletter Power On, le journaliste Mark Gurman de l’agence Bloomberg indique que la firme préparerait son « plus gros lancement d’AirPods à ce jour » pour l’automne prochain. Le constructeur aurait ainsi dans ses cartons non seulement de nouveaux AirPods 4, sous le nom de code B768(M), venant succéder aux AirPods 3, lancés en 2021, mais également des modèles plus accessibles, pour l’instant connus sous le nom de code B768(E).

En fait, les deux nouvelles paires d’écouteurs devraient proposer un nouveau design avec un format similaire et un boîtier qui se recharger à l’USB-C. Cependant, alors que les B768(M) milieu de gamme devraient gagner une fonction de réduction de bruit active et la fonction « Localiser » pour retrouver le boîtier, les B768(E) devraient se positionner à un prix plus accessible, sans réduction de bruit.

De nouveaux AirPods Pro prévus pour l’an prochain

En plus de ces deux nouvelles paires d’AirPods, Apple préparerait également plusieurs nouveautés logicielles pour ses écouteurs sans fil. Ce devrait notamment être le cas de la fonction d’aide auditive prévue pour les AirPods Pro. La firme devrait également proposer, à l’avenir, une fonction de mesure de la pression sanguine sur ses écouteurs sans fil.

D’après les informations de Mark Gurman, les deux nouvelles paires d’AirPods devraient être lancées à l’automne, probablement lors de la keynote de la rentrée, au moment de la présentation des futurs iPhone 16 :

L’entreprise prévoit de produire 20 à 25 millions d’unités de ses écouteurs, une augmentation par rapport aux précédents modèles. La production débutera formellement en mai chez GoerTek Inc et Luxshare Precision Industry Co, avant un lancement en septembre ou octobre.

Si l’année 2024 devrait être placée sous le signe des AirPods standards, cela ne signifie pas pour autant qu’Apple abandonnerait ses modèles « Pro ». Après une légère révision l’an dernier, qui apportait notamment le boîtier USB-C à ses AirPods Pro 2, la firme devrait lancer des AirPods Pro 3 dès l’an prochain. On ignore cependant encore quelles seront les nouveautés introduites avec ces nouveaux modèles, maintenant que la réduction de bruit active se déplace vers les écouteurs milieu de gamme de la firme.