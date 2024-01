L’iPhone 16 serait plus lent, mais ce serait en fait une bonne nouvelle

Pour ses iPhone 16, Apple pourrait miser pour de la mémoire flash NAND QLC ayant pour inconvénient d'être plus lente et moins endurante... mais moins couteuse à produire et plus généreuse en espace de stockage. L'idée ? Offrir des capacités de stockage plus importantes à des prix potentiellement plus accessibles.

Allons-nous vers des iPhone 16 dotés de capacités de stockage conséquentes… proposées à des tarifs moins déraisonnables ? La question se pose, car si l’on en croit les informations émanant du média taïwanais DigiTimes, Apple aurait commencé à se fournir en puces mémoire NAND QLC (Quad Level Cell) afin d’en équiper sa prochaine génération de smartphones.

L’objectif serait principalement d’offrir des capacités de stockage de 1 To ou plus sur les certains iPhone 16, et ce à des prix plus accessibles que par le passé. Une approche potentiellement salutaire pour encourager une large portion d’utilisateurs à renouveler leur appareil actuel en faveur d’un iPhone 16, mais qui comporterait aussi quelques inconvénients liés à la technologie QLC et à ses limitations techniques.

QLC ou TLC : quelles différences ?

Comme le souligne WCCFTech, la mémoire QLC a notamment pour inconvénient d’être moins résistante que la mémoire TLC, et donc moins fiable sur le long terme. Elle souffre en effet d’un nombre de cycles de lecture plus faible que sa rivale, ainsi que de vitesses de transferts moins importantes. Si les iPhone 16 en sont équipés, au moins en partie, il se pourrait donc que les modèles concernés soient légèrement plus lents que les iPhone 15 dotés de capacités de stockage équivalentes et qu’ils résistent un peu moins à l’épreuve du temps.

Comme évoqué plus haut, l’avantage de la technologie QLD est par contre de permettre d’utiliser quatre bits de données par cellule mémoire au lieu de trois. Sur un format de puces similaire à la mémoire TLC, la technologie QLC permet donc d’offrir plus de stockage, tout en étant moins coûteuse à produire. Un double argument qui contrebalance les deux défauts évoqués plus haut, du moins suffisamment pour encourager les constructeurs de smartphones à utiliser fréquemment la technologie QLC en dépit de ses lacunes.

Notons que des rumeurs avaient laissé entendre qu’Apple utiliserait la mémoire QLC pour ses iPhone 14 en 2022. Ces derniers s’étaient néanmoins limités à 1 To de stockage au maximum, réduisant ainsi leur besoin de passer au QLC. Il en avait été de même l’an dernier avec les iPhone 15. L’iPhone 16 pourrait donc être le premier à miser sur la technologie QLC pour aller au-delà des 1 To de stockage sans que les prix ne s’envolent vers de trop hauts sommets, ou pour permettre le lancement de modèles à haute capacité de stockage moins dispendieux.