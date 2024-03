L’iPhone attendrait 2025 pour reprendre la meilleure nouveauté du Galaxy S24 Ultra

Selon un leak, l'iPhone 17 pourrait profiter d'un nouveau revêtement pour son écran. À l'instar de celui du Galaxy S24 Ultra, il serait non seulement plus résistant, mais aussi antireflet.

L’iPhone 16 n’est pas encore sorti que l’on entend déjà parler de son successeur, l’iPhone 17. Sur Weibo, le site de microblogging chinois, un leaker connu sous le pseudonyme « Instant Digital » affirme posséder des informations sur le revêtement des prochains iPhone.

Un nouveau revêtement « super dur »

Selon l’informateur, Apple aurait acheté une grande quantité d’équipements de revêtements d’écran au Japon et les aurait déjà envoyées en direction des usines d’assemblage en Chine. Il évoque une « couche antireflet super dure » qui devrait rendre l’iPhone 17 « bien plus résistant aux rayures que vous ne pouvez l’imaginer ».

Pourquoi l’iPhone 17 ? Eh bien le développement de l’iPhone 16 serait déjà trop avancé pour intégrer cet élément dans la production de masse. Il faudrait donc attendre un an de plus pour en profiter.

L’année dernière, l’iPhone 15 (Pro) pouvait être considéré comme le smartphone doté de l’écran le plus résistant. Avec son revêtement Ceramic Shield, il résiste à des matériaux d’une dureté d’au moins sept sur l’échelle de Mohs. Tous les tests de durabilité ont montré d’excellents résultats : l’écran de l’iPhone est très solide, et il devrait donc s’améliorer encore en 2025.

Un filtre antireflet

Mais plus encore que la résistance aux rayures, le point le plus intéressant de cette nouveauté réside dans son revêtement antireflet, nouvel élément pouvant marquer une véritable différenciation entre le marché ultra premium et les autres smartphones. Ce point est d’ailleurs l’un des arguments du Galaxy S24 Ultra, sorti en janvier dernier.

Tous les tests du Galaxy S24 Ultra ont salué le revêtement Gorilla Glass Armor. Samsung et Corning annoncent une réduction de reflets de l’ordre de 75 %. Ce point devrait influer non seulement sur le confort d’usage de l’écran, mais aussi sur l’autonomie.

L’écran d’un smartphone joue beaucoup sur sa consommation, certains évoquent 30 %, mais ce chiffre fluctue en fonction du téléphone et de ses composants. Une chose est certaine : plus la luminosité est élevée et plus l’écran consomme. Et si l’écran souffre moins des reflets, sa luminosité peut être réduite à confort de lecture égal. Une telle amélioration vient donc permettre une économie d’énergie au quotidien.

Toujours est-il que cela reste aujourd’hui encore à l’état de rumeur et qu’Apple n’hésite pas à retarder ses plans lorsque la qualité n’est pas à la hauteur de ses espérances. Il faudra donc attendre septembre 2025 pour en juger.