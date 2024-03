Apple Vision Pro : Tim Cook évoque enfin un lancement à l’international, dont l’Europe

Tim Cook, CEO d'Apple, s'est exprimé au sujet d'un lancement du Vision Pro en Chine. On apprend que le casque arrivera sur cet (énorme) marché plus tard cette année, potentiellement en parallèle d'une commercialisation en Europe.

À quand la commercialisation de l’Apple Vision Pro ailleurs qu’aux États-Unis ? Eh bien figurez-vous qu’on en sait désormais un peu plus à ce sujet. Interrogé à propos de son casque de réalité mixte par CCTV Finance, lors du China Development Forum de Pékin, Tim Cook a indiqué que l’appareil arriverait sur le marché chinois plus tard cette année, sans toutefois donner plus de détails à ce stade.

L’information est intéressante, car c’est — à notre connaissance — la première fois que Tim Cook s’exprime clairement à propos d’un lancement du Vision Pro sur un nouveau marché. Avec un peu de chance, cette commercialisation du casque en Chine pourrait intervenir en parallèle de son arrivée en Europe et sur une poignée d’autres territoires.

L’Apple Vision Pro attendu en Chine courant 2024… mais pas seulement ?

Ce lancement à plus grande échelle est en tout cas pressenti depuis l’ajout, dans le code de la dernière mise à jour de visionOS, de plusieurs langues autres que l’anglais destinées au clavier virtuel du Vision Pro. Parmi eux, le français (France et Canada), mais aussi l’allemand, le coréen ou encore le japonais. Cette même mise à jour laisse par ailleurs entrevoir une commercialisation au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, à Singapour, voire même à Hong Kong et à Taïwan. Et pour cause, les variantes du clavier anglais correspondant à ces différentes régions ont également été ajoutées à visionOS.

Pour Apple, commercialiser rapidement le Vision Pro en Chine serait l’occasion de frapper un grand coup sur un marché au sein duquel elle apparaît en difficulté depuis quelques mois. La firme subit en effet la pression du géant Huawei, revenu en force sur son marché domestique. Une situation périlleuse à laquelle Apple tente de parer… quitte à adopter une stratégie inhabituelle. Pour doper ses ventes avant le Nouvel An lunaire, la marque a par exemple consenti à des réductions sur ses derniers iPhone 15 et sur d’autres produits. Une manœuvre rarissime pour Apple qui semble témoigner d’une certaine détresse.

Lancer le Vision Pro en Chine dans les prochains mois lui permettrait donc d’occuper facilement l’espace médiatique sur place… dans l’espoir de relancer au passage les ventes d’iPhone 15 Pro (capables de capturer des vidéos spatiales compatibles avec le casque) et potentiellement de MacBook (avec lesquels le Vision Pro fait bonne équipe, notamment au travers de la fonction Mac Virtual Display).