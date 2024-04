Comment transformer un site en (web) app sur macOS ?

Créer une webapp sur macOS à partir d'un site web présente plusieurs avantages non négligeables par rapport à une navigation « classique » depuis Safari. On vous explique donc aujourd'hui comment profiter en quelques clics de cette fonction proposée nativement par Apple.

Plus de confidentialitĂ©, une navigation simplifiĂ©e et une expĂ©rience aussi pratique que personnalisable. Ce sont les principaux avantages des webapps (ou applications web) sur macOS par rapport Ă la consultation plus traditionnelle d’une page web via Safari.

Et pour cause, les webapps fonctionnent de manière indĂ©pendante. Avec elles, pas de partage d’historique de navigation, de cookies, ou de donnĂ©es : ce que vous faites dans une webapp reste compartimentĂ© sur cette webapp. Un atout intĂ©ressant, auquel s’ajoute une interface largement simplifiĂ©e (face Ă Safari, on ne trouve sur une webapp que les boutons « prĂ©cĂ©dent », « suivant » et « partager »), mais aussi des possibilitĂ©s de personnalisation pour l’icĂ´ne et le nom de ladite webapp sur macOS, ou encore l’affichage — le cas Ă©chĂ©ant — du nombre de notifications non lues directement sur l’icĂ´ne.

Autant d’atouts qui peuvent effectivement donner envie de franchir le pas pour les sites que l’on consulte le plus. Alors voyons sans plus attendre comment transformer un site en webapp sur macOS.

Comment transformer un site en webapp sur macOS ?

La crĂ©ation d’une webapp se fait en utilisant Safari. Commencez donc par lancer le navigateur d’Apple sur votre Mac, puis suivez ces Ă©tapes :

Allez sur le site web que vous souhaitez transformer en webapp. Dans notre cas, ce sera bien sûr Frandroid.com.

Cliquez sur le bouton « Partager » dans le coin supérieur droit le la fenêtre

Cliquez ensuite sur l’option « Ajouter au Dock »

(De manière alternative, notez qu’il est aussi possible d’accĂ©der Ă cette option sous Fichier > Ajouter au Dock)

Conservez ou modifiez le nom de la future webapp, puis cliquez sur « Ajouter » quand vous êtes prêt.

Le site web choisi est dĂ©sormais intĂ©grĂ© au Dock de macOS, sous la forme d’une webapp. Cette dernière est Ă©galement prĂ©sente dans le dossier « Applications » de votre Mac. Il est aussi possible de la lancer facilement Ă l’aide du Launchpad ou de l’outil de recherche Spotlight.

Comme Ă©voquĂ© en dĂ©but d’article, il existe quelques options de personnalisation pour les webapp. Si vous voulez par exemple modifier le nom de celle que vous venez de crĂ©er, changer son icĂ´ne, ou mĂŞme modifier ses paramètres de confidentialitĂ©, c’est possible. Pour ce faire, voici la marche Ă suivre :

Lancez la webapp que vous souhaitez modifier.

Cliquez sur le nom de la webapp dans la barre de menus (près de la pomme, en haut Ă gauche de l’Ă©cran).

Cliquez sur « Réglages ».

La fenĂŞtre de rĂ©glages s’affiche, avec les diffĂ©rentes options mentionnĂ©es plus haut.

Si par la suite, vous souhaitez supprimer la webapp crĂ©Ă©e, rien de plus simple. Il suffit de faire un simple « glisser / dĂ©poser » sur l’icĂ´ne de la webapp en question depuis le Dock vers le bureau.