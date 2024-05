iPad Pro M4, iPad Air, iPad 10 : quel prix êtes vous prêt à payer pour une tablette en 2024 ?

Apple vient de dévoiler les nouveaux iPad Air M2 et iPad Pro M4. Mais ce n'est pas tout, car la firme californienne a drastiquement réduit le prix de l'iPad 10. L'iPad Mini, de son côté, n'a pas évolué. Quel modèle choisiriez vous, ou plutôt, quel prix êtes vous prêt à payer pour une tablette en 2024 ? C'est l'objet du sondage de la semaine sur Frandroid.

Mardi 7 mai, Apple a frappé fort. La marque a la pomme a dévoilé deux nouvelles tablettes tactiles : les iPad Air M2 et iPad Pro M4. Cette dernière fait très fort, puisqu’elle intègre la toute nouvelle puce Apple M4, ultra-puissante, qui devrait par la suite se retrouver dans les ordinateurs portables de la marque.

Attention aux prix

Bien entendu, les nouveautés ne s’arrêtent pas là. L’iPad Pro M4 a fait un grand saut, puisque la tablette d’Apple intègre enfin une dalle Oled, pour se mettre au niveau de la concurrence sur ce point. Toute cette débauche de technologie a toutefois un prix, et la marque américaine a augmenté les tarifs de vente de l’iPad Pro, qui démarre désormais à partir de 1 219 euros en version 11 pouces. Pour la version 13 pouces, il faut compter à partir de 1 569 euros.

Heureusement, la gamme iPad Air est toujours de la partie, et fait un bond en avant en termes de performances, grâce à la puce Apple M2. Pas d’écran Oled ici, et le prix reste donc plus abordable à partir de 719 euros en version 11 pouces. La version 13 pouces réclame à minima 969 euros.

Des options plus abordables

La bonne nouvelle de cette semaine, c’est qu’Apple en a profité pour baisser le prix de l’iPad 10. Il était déjà au catalogue, et aucune nouveauté matérielle n’a été introduite. Il démarre désormais à 439 euros, soit une forte baisse de 150 euros. On pouvait déjà le trouver aux alentours de ce prix chez les revendeurs, et il y a fort à parier que son prix pourrait descendre sous la barre des 400 euros dans les semaines à venir.

L’iPad Mini, de son côté, n’a pas du tout évolué. Il reste toujours plus performant que l’iPad 10 avec son sa puce Apple A15 (contre A14 sur l’iPad 10), mais son écran est plus petit (8,3 contre 10,9 pouces). Quoi qu’il en soit, son prix est plus élevé, à partir de 609 euros.

Des tablettes Android

En face, sur Android, on trouve des références plus abordables, sous la barre des 400 euros, comme nous l’indiquons dans notre guide d’achat des tablettes pas chères. Mais elles font forcément des concessions au niveau de la fiche technique, et certains utilisateurs préfèrent iOS à Android, notamment pour un usage tablette.

C’est pour cette raison que nous aimerions avoir votre avis à l’occasion de la sortie des nouveaux iPad d’Apple. Quel prix êtes-vous prêt à payer pour une tablette en 2024 ? Venez nous en dire plus en commentaires.

Chargement Quel prix êtes-vous prêt à payer pour une tablette en 2024 ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. L'équivalent d'un iPad Pro (1200 euros)

L'équivalent d'un iPad Air (700 euros)

L'équivalent d'un iPad Mini (600 euros)

L'équivalent d'un iPad 10 (400 euros)

Une tablette Android à moins de 400 euros

Nous remonterons cet article la semaine prochaine avec le résultat de ce sondage.