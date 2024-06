1000 euros pour envoyer des SMS et surfer, voilà le constat de l’iPhone

Les utilisateurs d'iPhone se concentrent sur les usages basiques, délaissant les tâches les plus complexes qu'il pourrait remplir.

Tous les utilisateurs d’iPhone n’en ont pas le même usage, mais il existe un tronc commun tant dans les fonctions les plus utilisées que pour les plus délaissées. C’est ce que met en exergue l’étude récemment publié par le CIRP (Consumer Intelligence Research Partners).

L’organisme s’appuie sur les données recueillies durant un an, de mars 2023 à mars 2024. Elle a été effectuée auprès d’utilisateurs américains, mais on peut sans crainte estimer que peu ou prou ces données seraient peu différentes en France.

Ce qui marque le plus, ce sont les extrêmes. Dans les usages les plus fréquents se détachent largement les messages et la navigation Internet. Les appels n’ont plus la côte bien qu’il demeurent en quatrième position, juste derrière les courriels.

La photo tout en bas des usages

Mais tout en bas, on retrouve des fonctions inattendue, tout du moins pour l’une d’elles. Derrière même les jeux vidéo, la photo est ainsi tout en bas du classement. Alors même que c’est à chaque nouvelle sortie d’iPhone un élément mis sous les projecteurs par Apple, les consommateurs ne semblent pas utiliser plus que ça leurs smartphones iOS pour prendre des photos ou en éditer.

Il serait intéressant d’avoir une même étude sur les smartphones Android afin de voir si corrélation il y a. Mais à l’heure où les constructeurs ne cessent de nous bassiner avec des capteurs toujours plus performants, de l’ouverture variable, des téléobjectifs toujours plus imposants, il semblerait que ça ne dépasse pas le stade de la pub marketing pour beaucoup, sur iPhone au minimum.

Des smartphones plus durables et des mises à jour étendues

Mais la course à la puissance est une tendance qui tend à s’essouffler. De plus en plus de consommateurs ne veulent plus changer de smartphone aussi rapidement qu’auparavant.

D’après la dernière mise à jour du Baromètre SAV de Fnac-Darty, le renouvellement moyen serait désormais tous les 4 ans, contre « 18 mois en 2017 […] et 30 mois en 2022 », m’avait indiqué Charles Bocquillon, directeur général de Save, fin 2022.

En réponse, les constructeurs proposent des périodes de mise à jour allongées permettant de faire durer et évoluer les smartphones. On pense notamment aux sept ans de suivi chez Google ou Samsung.

Et si ce sont ici les bons élèves, les autres n’auront d’autre choix que de suivre dès l’an prochain puisque à compter du 20 juin 2025, les smartphones vendus en Europe devront avoir des mises à jour pendant au moins cinq ans.