Jeu vidéo sur Mac : Apple vient d’éliminer une contrainte majeure qui va changer beaucoup de choses

Fini les applications qui prennent deux fois trop de place à l'installation : la prochaine version de macOS ne demande plus le double d'espace libre pour les applications téléchargées depuis le Mac App Store. Bonne nouvelle pour tous les utilisateurs et notamment les joueurs.

macOS souffre d’une étrange limitation à l’installation d’applications depuis le Mac App Store. Les utilisateurs doivent en effet vérifier qu’ils possèdent bien le double de l’espace requis sur leur machine pour finaliser le téléchargement initial et l’installation.

Apple va corriger ce vilain défaut dans macOS Sequoia puisque la beta 2 du système, dont la sortie est prévue à l’automne, retire définitivement ce prérequis franchement pénalisant pour tous les utilisateurs, et notamment les joueurs.

Bonne nouvelle pour le jeu vidéo sur Mac

Au sein des notes de version de cette seconde beta pour macOS 15, Apple indique que l’App Store n’a plus besoin du double d’espace libre à l’installation d’une application. Le constructeur assure désormais que « l’espace libre requis correspondra désormais à la taille d’installation finale de l’application, plus une petite mémoire tampon ».

C’est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs possédant peu d’espace de stockage et surtout pour le jeu vidéo. En effet, si vous vouliez par exemple installer Resident Evil 4 Remake, l’un des jeux les mieux optimisés pour Mac, il vous fallait pas moins de 130 Go d’espace libre, alors que le jeu n’en pèse « que » 65 Go. Imaginez alors pour des jeux encore plus lourds pouvant avoisiner les 100 Go.

C’est une décision qui va dans le bon sens donc et qui devrait faciliter l’installation d’applications plus lourdes pour tous les utilisateurs. Évidemment, on reste encore loin de la praticité de Steam, mais on sent qu’Apple veut faciliter encore la pratique du gaming sur sa plateforme.

Vous pouvez d’ores et déjà tester cette nouvelle version de macOS via la beta développeurs ou attendre la beta publique en juillet avant sa sortie définitive en automne.