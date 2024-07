iPhone, iPad, Mac, Apple a détecté un problème sur son service d’anonymisation, certains utilisateurs touchés

Si votre navigation est lente sur les appareils d'Apple, c'est peut-être à cause du relai privé iCloud.

Depuis quelques heures, Apple rencontre une panne sur ses appareils. Le souci se situe au niveau du relais privé iCloud, un service inclus dans les abonnements iCloud+ et Apple One.

Si vous êtes abonnés à l’une de ces offres, vous pouvez rencontrer des difficultés à naviguer sur Internet via Safari.

Le relais privé iCloud permet d’anonymiser votre navigation via le navigateur d’Apple. Habituellement, vos informations de connexion sont connues d’Apple, du fournisseur du réseau et des sites consultés.

Le relais privé iCloud met en place un routage entre plusieurs relais, un géré par Apple et un autre par un fournisseur de contenu tiers (ce qui permet d’anonymiser auprès d’Apple). Chiffrement des données et adresse IP temporaire, la formule est bien rodée et permet de surfer incognito.

Deux solutions pour contourner la panne

La page d’état du système d’Apple indique tous les voyants au vert, sauf celui du relais privé iCloud. Apple y indique que « certains utilisateurs sont concernés » et que « ce service peut-être lent ou indisponible. »

Si c’est votre cas, deux solutions s’offrent à vous :

Surfer avec un autre navigateur. L’occasion d’essayer Chrome, Brave, Microsoft Edge ou pourquoi pas Arc, le navigateur dopé à l’IA.

Si vous choisissez cette option, n’oubliez pas de mettre le nouveau navigateur en navigateur par défaut. Sur iPhone et iPad, il faut aller dans Réglages > Safari. Sur Mac, l’option se trouve dans Réglages > Bureau et Dock. La seconde option est de désactiver temporairement le relai privé iCloud. L’option se trouve dans la rubrique iCloud située dans votre profil utilisateur.

Relais privé iCloud sur iPhone