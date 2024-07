Les iPhone atteindraient 2 To de stockage… mais pas cette année

Apple aurait prévu d'installer jusqu'à 2 To d'espace de stockage interne sur ses futurs iPhone 18 Pro. Attendus en 2026, ces derniers passeraient donc un nouveau cap en la matière face aux modèles de 1 To maximum proposés actuellement.

Alors que le lancement des iPhone 16 approche (il est attendu mi-septembre), les premières rumeurs émergent petit à petit concernant les modèles 2025 et 2026. On apprenait par exemple récemment que le futur iPhone 17 Slim arriverait en 2025 à un prix de départ jusqu’à présent jamais atteint par un iPhone… et qu’Apple miserait sur son tout nouveau design pour encourager les utilisateurs à débourser plus d’argent encore pour ce modèle « Slim », que pour l’iPhone 17 Pro Max.

Aujourd’hui, nous voici cette fois en présence d’informations liées aux iPhone 18, attendus en 2026. PhoneArena rapporte en effet que cette future gamme franchirait pour sa part un cap en matière d’espace de stockage maximum accessible en option. D’après TrendForce, l’appareil pourrait en effet tirer parti de mémoire QLC (quad-level-cell) pour proposer jusqu’à 2 To d’espace interne d’ici deux ans. Une nouveauté qui contribuerait d’ailleurs, selon le cabinet d’analyse, à augmenter sensiblement les revenus des fabricants de puces mémoire en 2026.

Un nouveau type de mémoire pour l’iPhone en 2026 ?

Dans le détail, les iPhone 15 actuels se limitent à 1 To d’espace de stockage maximum. Ils exploitent par ailleurs de la mémoire TLC (triple-level-cell) offrant une moins bonne densité que la mémoire QLC mentionnée plus haut. Cette dernière permet en effet l’intégration de quatre bits par cellule, soit 33% de plus que la mémoire TLC sur laquelle Apple compte actuellement.

Cette différence permet aux puces mémoire QLC de stocker plus d’informations, et donc d’offrir un plus grand volume de stockage, sans pour autant que la taille des puces en elle-même ne soit accrue. De quoi passer à 2 To d’espace maximum au lieu de 1 To — sans prendre plus de place sur la carte mère d’un iPhone.

Du point de vue industriel enfin, les fabricants chinois de mémoire devraient embrayer sur la production de puces QLC, à grande échelle, en fin d’année 2024. La production atteindrait néanmoins son pic en 2025, et Apple attendrait donc 2026 pour adopter ces nouvelles puces sur ses iPhone. Pour l’instant, les puces mémoire QLC ne représentent que 20% des expéditions, mais cette part devrait augmenter sensiblement dans les prochains mois.