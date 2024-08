Après Fortnite et Spotify, Apple énerve les créateurs de contenu avec sa taxe de 30%

La plateforme Patreon très prisée des créateurs de contenu sur Internet doit revoir son modèle économique sur iOS. Apple exige un changement sur le système de paiement dans l’application.

Connaissez-vous les plateformes Patreon, KissKissBankBank ou encore Tipeee ? Elles permettent aux créatrices et créateurs indépendants de trouver une source de financement stable auprès de leurs fans.

Patreon est numéro 1 de ce secteur et propose une alternative intéressante au système d’abonnement de Twitch ou YouTube. La plateforme offrait la possibilité de rémunérer mensuellement à son créateur préféré, ou plutôt de le rémunérer d’un montant fixe pour chaque création proposée. Ainsi, s’il publie davantage de contenu, il peut obtenir une meilleure rémunération. Un principe sur lequel Patreon doit revenir… en raison des exigences d’Apple.

Quand Apple veut ponctionner 30% sur vos dons

La plateforme américaine a prévenu tous les créateurs de contenu : « Apple exige que Patreon passe à son système d’achat in-applicatif iOS à partir de novembre, sous peine d’être retiré de l’App Store ».

Patreon propose au créateur d’absorber ou non la taxe des 30% // Source : Patreon

Plus précisément, Apple contraint Patreon à renoncer à son système d’abonnement flexible pour utiliser obligatoirement le système monolithique d’Apple.

La plateforme pointe deux conséquences directes : Apple va récupérer 30% de tous les nouveaux abonnements réalisés à partir de l’application Patreon sur iOS ou des objets achetés sur la boutique Patreon, et la plateforme va obligatoirement basculer sur le simple système d’abonnement mensuel à prix fixe pour ce qui est de l’application iOS.

Les ajustements de Patreon

Pour remédier à la situation tout en respectant les contraintes d’Apple, Patreon propose aux créateurs deux options pour l’application iOS : augmenter automatiquement les prix (les nouveaux abonnés payent la taxe Apple) ou garder le même niveau de prix (c’est le créateur qui paye la taxe Apple).

Heureusement, les abonnés actuels et les nouveaux abonnés sur le web et Android ne seront pas touchés par ces changements. Seule l’application iOS va recevoir ces contraintes.

Toutefois ce changement structurel contraint tout de même les créateurs et créatrices de contenu à accepter un abonnement mensuel à prix fixe pour l’application iOS. Patreon met en place une page de support et des ressources pour expliquer cette transition nécéssaire et la façon dont les créatrices et créateurs de contenu peuvent ajuster leur propre modèle économique.

Apple joue avec le feu

Cela fait plusieurs années qu’Apple devient intransigeant avec sa taxe de 30% et l’obligation d’utiliser son système de paiement in-app. La firme est en guerre ouverte avec Epic Games sur le sujet depuis plusieurs années, ainsi qu’avec Spotify.

C'est aussi ce qui a donné naissance au DMA dans l'Union européenne et ce qui inquiète de plus en plus les autorités américaines vis-à-vis des géants de la tech. Une situation sensible d'autant qu'Apple aime jouer avec le feu. La marque a annoncé récemment une nouvelle taxe pour les développeurs cherchant à utiliser un moyen de paiement alternatif.

Sur les réseaux sociaux, les créateurs de contenu se sont alarmés des changements annoncés par Patreon. Ils craignent une baisse significative de leurs revenus et sont dans l’incompréhension devant les exigences d’Apple.

Si vous utilisez l’application @Patreon sur iOS et décidez de faire un don à votre artiste ou développeur préféré, Apple recevra 30 % de votre don. Parce que… vous savez… parce que ??? Euh… parce que… ??? @KenneyNL

De quoi donner de nouveau du grain à moudre aux autorités concernant les décisions d’Apple dans son écosystème.