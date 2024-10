iOS 18.1 : vous pouvez profiter d’un changement pratique sur iCloud

Pour la première fois, Apple permet à ses utilisateurs de modifier, voire même de changer complètement, leur adresse email iCloud s’ils le désirent. Cette nouveauté est disponible au travers d’iOS 18.1.

iOS 18.1 permet désormais de modifier une adresse iCloud // Source : Apple

Vous avez créé votre adresse email iCloud quand vous étiez ado et sa dénomination n’est plus tellement en phase avec l’adulte que vous êtes devenu (oui, il y a du vécu dans cet exemple…). Eh bien sachez qu’Apple permet désormais de la modifier, voire de la changer complètement pour en choisir une autre.

Avec iOS 18.1, attendu à prochainement à grande échelle, Apple permet en effet aux utilisateurs de changer l’adresse électronique principale de leur compte Apple, directement à partir de l’application des Réglages, mais aussi de modifier carrément leur adresse email iCloud s’ils le désirent. Une première, du moins en ce qui concerne iCloud.

Votre adresse email iCloud n’est plus gravée dans le marbre

Comme le précise 9to5Mac, cette nouveauté n’est effectivement pas tout à fait inédite du côté de l’adresse email principale du compte Apple. Et pour cause, cette dernière pouvait déjà être modifiée, mais à condition de retirer les éventuelles autres adresses mail rattachées au compte.

Il n’y avait par ailleurs aucune fonction directe permettant une modification aisée depuis les Réglages d’iOS.

Source : 9to5Mac

Apple mise donc sur une simplification à cet égard, mais aussi sur une meilleure accessibilité de ces modifications, en les rendant disponibles en trois clics via l’onglet contenant votre nom (affiché en premier à l’ouverture de l’application Réglages), puis sous « Connexion et sécurité ». Lorsque vous aurez iOS 18.1 (actuellement en bêta), un bouton « Modifier l’adresse email » sera affiché à cet emplacement. Quant au changement d’email iCloud, il sera disponible au même endroit.

Apple explique en revanche (et cela paraît au fond assez logique) que vous ne recevrez plus d’e-mails de votre ancienne adresse @iCloud.com ou @me.com une fois celle-ci modifiée. Elle ne sera également plus disponible pour FaceTime et iMessage.