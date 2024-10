2025 verra l’arrivée sur iPhone d’une fonction redoutable contre le spam téléphonique

Apple déploiera d’ici quelques mois une nouvelle fonction liée à son programme Apple Business Connect. L’idée ? Permettre aux entreprises de s’enregistrer pour que leur logo s’affiche explicitement lors d’un appel téléphonique vers des clients.

Les différentes applications concrètes du programme Apple Business Connect, pour illustration // Source : Apple

Apple a annoncé ce 16 octobre l’arrivée prochaine de nouvelles fonctionnalités liées à son programme Apple Business Connect, conçu pour permettre aux entreprises et commerces légitimes (peu importe leur taille, assure Apple), d’acquérir un meilleur degré d’authentification et de mieux exister en tant que « marque » sur iOS.

Ces nouvelles fonctions sont intéressantes pour les entreprises car elles obtiennent avec elles une visibilité renforcée au sein de l’environnement logiciel d’Apple ; et pour les utilisateurs, ce programme permettra bientôt de distinguer en un clin d’oeil le bon grain de l’ivraie lors d’appels téléphoniques.

L’arme fatale contre les spams et le démarchage téléphonique ?

Cette nouvelle fonctionnalité, Apple l’appelle « Business Caller ID ». Elle arrivera sur iOS 18 au travers d’un déploiement attendu courant 2025 et aura pour particularité, lors d’un appel téléphonique, d’afficher à l’écran le logo de l’entreprise correspondante.

En parallèle, les entreprises pourront également renseigner le numéro de téléphone de leurs différents départements via l’Apple Business Connect, de manière à ce que le département en question s’affiche à l’écran des utilisateurs. Parfait pour savoir si c’est le service commercial d’une entreprise qui vous appelle, ou son service après vente, par exemple.

En théorie, ce dispositif devrait permettre de différencier aussitôt une tentative d’appel provenant d’une marque ou d’une société que vous connaissez (et donc un appel que vous voulez peut-être prendre), d’un énième spam téléphonique.

La nouvelle mise à jour annoncée pour le programme Apple Business Connect permet pour le reste, et pour la première fois, aux entreprise ne disposant pas de locaux physiques de s’identifier elles aussi.

Elle va également permettre d’enraciner encore plus cette identification renforcée des sociétés, commerçants ou marques (logo à l’appui) sur iOS. L’application Mail ou la fonction « Tap to Pay » vont ainsi en profiter. Pour rappel, « Tap to Pay » permet aux commerçants de transformer leur iPhone en terminal de paiement sans contact.