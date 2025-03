100 millions de titres en accès direct : Apple bouscule totalement l’univers DJ

La plateforme de streaming vient d’annoncer une intégration majeure qui permettra aux DJ d’accéder à son vaste catalogue pour créer leurs mix. De quoi peut-être redéfinir les pratiques dans le monde du DJing et d’ouvrir de nouvelles perspectives créatives pour les professionnels comme pour les amateurs.

La scène DJ s’apprête à vivre une révolution. Apple vient d’annoncer une intégration majeure qui permettra aux DJ d’accéder à l’immense catalogue d’Apple Music pour créer leurs mix. Cette nouveauté promet de transformer radicalement la façon dont les DJ travaillent et créent.

Fini le temps où il fallait passer des heures à chercher et télécharger des morceaux. Désormais, les abonnés Apple Music pourront puiser directement dans une bibliothèque de plus de 100 millions de titres pour concocter leurs sets.

Un partenariat qui fait bouger les platines

Cette intégration ne se limite pas à un seul logiciel. Apple a conclu des partenariats avec les plus grands noms de l’industrie DJ : AlphaTheta, Serato, Engine DJ, Denon DJ, Numark, RANE DJ et Algoriddim avec son logiciel djay Pro. Que vous soyez un DJ débutant ou un pro aguerri, vous trouverez forcément une plateforme qui vous convient.

Stephen Campbell, responsable Dance, Electronic & DJ Mixes chez Apple Music, ne cache pas son enthousiasme : « On veut vraiment soutenir les DJ. Cette intégration, c’est un pas de géant. On connecte Apple Music aux meilleurs outils du marché. Les DJ vont pouvoir accéder, jouer et découvrir de la musique en temps réel comme jamais auparavant ».

Mais ce n’est pas tout. Apple lance aussi une nouvelle section « DJ with Apple Music » dans son app. Vous y trouverez des playlists spécialement conçues pour les DJ et des pages dédiées à chaque plateforme partenaire, avec des mix d’inspiration et des playlists pour s’entraîner.

Cette annonce s’inscrit dans la continuité du programme DJ Mixes, lancé en 2021. Depuis, des milliers de mix ont été ajoutés sur la plateforme. Avec cette nouvelle intégration, Apple espère attirer encore plus de DJ vers son service et stimuler la créativité. Heureusement, les autres plateformes de streaming musical ne restent pas les bras croisés. SoundCloud a récemment intégré six outils d’édition et de remix. Spotify réfléchirait aussi à des fonctionnalités similaires. Et des start-ups comme Hook tentent de créer un marché pour les remixes légaux.

