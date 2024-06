« J’ai voulu avoir le même set up que des boîtes de nuit » : on a discuté d’équipement DJ avec Hugo

Pour faire de la création musicale et jouer sur scène, il est nécessaire d'avoir un équipement sur mesure. Pour se lancer dans le mixage, nous avons demandé à Hugo, alias Hitscan, quelques conseils de matériel.

Avec la fête de la Musique imminente, une vocation va peut-être naitre chez vous. Envie de vous lancer dans le mix ? Toutefois, ce sujet, comme pour beaucoup de passions, nécessite un investissement personnel et pécuniaire non négligeable. Avant de vous lancer dans cette aventure, rien ne vaut les conseils avisés de quelqu’un qui a déjà roulé sa bosse sur le sujet. C’est pourquoi nous avons interrogé Hugo Cléry, alias Hitscan du collectif Disco Bagarre, qui est notre chef de rubrique PC/gaming le jour, et DJ en club la nuit.

Quand as-tu commencé à mixer et avec quel matériel ?

J’ai débuté en 2019, parce que j’ai vu des potes mixer et que ça m’intéressait. On m’a conseillé de prendre une petite table de mixage Pioneer DDJ 400 (aujourd’hui c’est la DDJ 200 qui est disponible), qui se branche à un PC ou à un Mac, ce qui te permet de mixer via des platines, et soit tu émets via le son de l’ordinateur, soit avec des enceintes branchées. C’était le set up parfait pour m’entraîner puisque j’avais déjà un PC, j’ai fait ça pendant un an, un an et demi. Quand tu mixes en club, tu y retrouves toutes les fonctionnalités. C’est aussi un équipement nomade si jamais on souhaitait mixer dans un bar.

J’ai pris aussi un casque audio, j’ai toujours le même, il s’agit du Sennheiser HD 25. J’aimerais bien tenter un AIAIAI, une marque danoise, où je pourrais concevoir un casque sur mesure.

Quelle a été l’évolution de ton équipement ?

J’ai ensuite évolué vers un contrôleur autonome, qui est un bon compromis. C’est un contrôleur complètement autonome avec un écran intégré : le Pioneer XDJ RX2. C’est comme si étaient collées, deux platines, une table de mixage et un écran sur le même produit. C’est un produit qui coûte plus de 1000 euros, maintenant c’est la XDJ RX3, qui a grimpé son tarif à quasiment 2000 euros, donc essayez de trouver la RX2 d’occasion, c’est du bon matériel. Ou sinon la XDJ RR, un peu moins puissante, mais dans le même esprit.

Après, j’ai voulu avoir le même set up que des boîtes de nuit, c’est-à-dire 2 platines séparées, plus une table de mixage. Ce qui implique encore plus de budget, avec 2400 euros la platine dans des configurations « standards ». De mon côté, j’ai pris les XDJ 700 que j’ai réussi à avoir pour 1250 euros la paire. Elles ont l’avantage d’être plus petites, donc plus facilement transportables, mais ont un peu moins de fonctionnalités, à cause de leur taille.

J’ai aussi un petit hub Ethernet classique de chez Netgear pour gérer la liaison des éléments pour des setup à trois platines. Pour la table de mixage, je ne suis pas allé dans le classique, j’avais testé la Xone 23C, mais cela ne me plaisait pas trop. J’ai fait un choix un peu particulier avec une table rotary, je conseille de le tester parce que ce n’est pas pour tout le monde. Il s’agit de boutons que tu tournes et pas de faders à monter ou descendre. Ce qui donne plus de granularité dans le mix et les transitions, avec une qualité supérieure. La mienne est une Omnitronic TRM-202MK3. Si vous souhaitez une table plus classique, la DJM 250MK2 ou bien la Xone citée plus haut sont très bien.

Enfin, la dernière chose que je recommanderais à nos amis DJ, c’est une bonne clé USB ou bien un disque dur externe. Il faut un modèle rapide en copie et en lecture, vu qu’il est sollicité tout le temps. Donc n’achetez pas une clé que vous trouvez à Carrouf (sic), elle peut provoquer des instabilités. Je ne jure, comme beaucoup, que par la SanDisk Extreme Pro. J’en ai pris deux au cas où l’une me lâche car selon l’adage : deux clés, c’est une clé, mais une seule clé, c’est zéro clé. Certains utilisent des petits SSD Samsung avec des capacités plus grandes et de meilleures performances.

Quels sont les achats que tu recommandes également ?

Je conseillerais aussi du rangement pour protéger tout le matériel, des platines jusqu’aux boitiers pour les clés USB. Pour ceux qui ne veulent mixer que chez eux, faites attention aux enceintes. Prenez des enceintes monitoring, qu’on a dans la régie de Frandroid, des Mackie CR3-X pour débuter. Ensuite il sera possible d’investir un peu plus. Sinon, JBL reste une valeur sûre. À titre personnel, j’ai deux JBL 305P MKII.

Quel budget conseilles-tu pour te lancer ?

Il faut essayer de se mettre une enveloppe de 500 euros maximum pour avoir le contrôleur, les enceintes et le casque. Pour commencer un hobby, c’est une somme qui n’est pas trop engageante pour ce type d’activité, ça reste un peu cher tout de même, je sais, mais si cela ne te plait pas, tu n’auras pas engagé trop de frais. Parce que l’on reste dans des ordres de prix qui montent rapidement. Je conseillerais aussi d’investir d’abord dans de l’occasion ou du reconditionné. Après mon exemple fait qu’après un certain temps, j’ai pu investir un peu plus.

Quels logiciels utilises-tu ?

J’ai Rekordbox qui est le logiciel de Pioneer pour classer mes sons. Il y a aussi Fakin’ The Funk qui permet de vérifier la qualité des morceaux que tu télécharges. J’utilise aussi dBpoweramp pour convertir mes fichiers, par exemple, quand j’ai des .WAV ou des .FLAC, je préfère le format AIFF qui est le format Apple. Je me sers de OneTagger, va chercher toutes les informations sur un morceau (titre, artiste, année, label, etc.) pour l’insérer dans les tags du fichier. Et MP3Tag qui est un logiciel pour taguer certains morceaux qui n’ont pas été reconnus par OneTagger. Enfin, j’utilise Shazam et je conseille de mettre le raccourci sur la page d’accueil du smartphone pour le faire rapidement en club ou festival.

Pour le PC, que conseilles-tu ? Windows ou Mac ?

Pour mixer, les deux sont très bien. Si on se tourne vers la production, utiliser macOS a la réputation d’être plus simple et plus stable. En revanche, même si cela peut paraitre évident, n’utilisez vraiment pas un Chromebook. Parce qu’il y a tout de même besoin de ressources processeur…

Est-ce qu’il y a des prérequis pour se lancer ?

Déjà avoir le sens du rythme, et aussi une petite oreille musicale. Par exemple, je n’ai pas fait de solfège, mais j’ai pu apprendre par moi-même les structures musicales en 4 temps et 4 mesures. Ainsi, tu peux très vite savoir quel rythme adopter, à condition de t’investir dans l’apprentissage. Et aussi être un peu sociable, sauf si tu ne veux faire du mix que dans ta chambre.

