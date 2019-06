7 modèles de Mac Portables viennent d’être enregistrés par Apple dans la base de données de la Eurasian Economic Commission.

Macrumors a mis la main sur un listing de l’Eurasian Economic Commission dans lequel se trouvent sept modèles de Mac — notés comme étant des ordinateurs portables–, ayant pour appellation A2141, A2147, A2158, A2159, A2179, A2182, and A2251 et qui ne correspondent actuellement à aucune des références de Mac existantes. Cela laisserait présager l’arrivée de nouveaux modèles dans un avenir plus ou moins proche.

Quels produits derrière ces chiffres ?

Parmi les différentes possibilités de sorties derrière ces modèles, nous pourrions retrouver un MacBook de 12 Pouces — qui n’a pas été mis à jour depuis juin 2017– ou encore un MacBook de 16 Pouces qui est l’une des grosses rumeur de ces derniers mois, comme le rapporte le site MacRumors. Il est aussi possible que ces nouveaux MacBook viennent remplacer ceux de cette année qui ont eu des soucis avec leurs claviers.

Plusieurs antécédents de ce type

Par le passé, ce type de démarches administratives avait été annonciateur de l’arrivée de plusieurs nouveaux produits Apple. On peut donc vraisemblablement s’attendre à quelques annonces de la part de la firme à la pomme. Les enregistrements de ces produits — dans la base de l’Eurasian Economic Commission– sont notamment nécessaires pour la commercialisation dans certains pays, comme la Russie par exemple.

S’il devait y avoir des annonces de la part d’Apple, elle interviendront certainement lors de la keynote d’automne, c’est régulièrement lors de cette conférence que sont annoncés les nouveaux produits de type MacBook.