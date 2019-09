C’est ce mardi soir qu’Apple présentera ses nouveaux iPhone. Au programme, on devrait notamment retrouver un meilleur appareil photo et un design bien différent, mais ce n’est pas tout. Sous le capot, l’iPhone 11 devrait intégrer une puce en plus de son SoC, l’Apple R1.

Ce mardi soir à partir de 18h, Apple organise une conférence de presse afin de dévoiler officiellement sa prochaine gamme d’iPhone. Elle devrait être composée de trois appareils différents, les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Si les différences avec les précédents modèles devraient surtout se jouer sur la photo ou le design, une nouvelle puce ferait également son apparition.

Le site MacRumors a ainsi appris qu’Apple avait développé une nouvelle puce baptisée Apple R1 ou Rose. Celle-ci agirait comme un coprocesseur qui serait dédié à l’analyse de mouvement grâce à l’accéléromètre, au compas ou au gyroscope, de la même manière que l’Apple M12 présent sur l’iPhone XS aux côtés du SoC Apple A13.

Des fonctions au-delà du suivi de mouvement

Néanmoins, le changement de nomenclature de la lettre M à la lettre R s’expliquerait par des fonctionnalités supplémentaires. En effet, selon MacRumors, l’Apple R1 ne serait pas limité à l’analyse des mouvements, mais permettrait les calculs de :

la centrale à l’inertie

les fonctionnalités Bluetooth 5.1

l’ultra large bande

le suivi de mouvement de l’appareil photo

Concrètement, ces ajouts devraient permettre aux iPhone 11 de proposer davantage de précisions dans les fonctionnalités de réalité augmentée. Surtout, elles assureraient une compatibilité avec l’Apple Tag, un traqueur d’objet qui devrait être présenté ce mardi afin de retrouver facilement son iPhone.

On en saura davantage sur les nouveaux iPhone 11 et leurs caractéristiques ce mardi soir, à l’occasion de la conférence organisée par Apple. Le keynote commencera ce soir à 18h30 et sera retransmis en direct sur YouTube.