Apple a retiré deux applications à la demande du gouvernement chinois. Elles étaient utilisées dans le cadre des manifestations de Hong Kong.

Alors que le mouvement protestataire continue de plus belle à Hong Kong, les grandes entreprises internationales font face à des choix politiques cruciaux.

Si Blizzard est pour le moment sous le feu des projecteurs après avoir sanctionné un joueur pro de Hearthstone pour avoir soutenu Hong Kong, Apple pourrait lui voler la vedette. La marque s’est en effet fait remarquer pour avoir supprimé coup sur coup deux applications, utilisées dans le cadre des manifestations à Hong Kong.

La plus controversée des deux applications est sans aucun doute HKmap.live que Apple avait d’abord rejeté au début du mois, avant de finalement l’autoriser sur son App Store. Il s’agit d’une application de transports permettant de partager les positions des forces de l’ordre, un peu à la manière d’un service comme Waze. La firme a par la suite retiré l’application de la boutique en donnant l’explication suivante.

Comme le montre le site The Verge, ce n’est pas une opinion partagée parle développeur de l’application. Ce dernier insiste pour dire qu’il n’y a aucune preuve pour soutenir les accusations du Bureau de la cybersécurité et de la criminalité technologique de Hong Kong.

6. The quoted @Apple's App Store Review Guideline is vague, does that include user-generated contents? We are sure there are contents "solicit, promote, or encourage criminal activity" in Facebook, Instagram, Safari, Telegram, Twitter, Waze, Whatsapp, etc. at some point in time.

— HKmap.live 全港抗爭即時地圖 (@hkmaplive) October 10, 2019