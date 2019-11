Apple a décidé cette semaine de supprimer la rubrique « évaluations et critiques » sur la page produit de son site Internet. On ne peut désormais plus que répondre aux questions des autres utilisateurs.

Apple propose depuis bien longtemps sur la version Internet de son Apple Store une rubrique permettant aux acheteurs de laisser leurs avis et d’évaluer les produits achetés. Néanmoins, celle-ci commence peu à peu à disparaître comme l’a noté le site Apple Insider.

Le site spécialisé dans l’actualité Apple a en effet découvert que du 16 au 17 novembre Apple avait purement et simplement retiré la section dédiée aux « évaluations et critiques » des utilisateurs pour chaque produit. Repérée d’abord sur les versions américaine, britannique et australienne du site d’Apple, cette modification a également eu lieu sur le site français où on ne retrouve, en bas des fiches produit, plus que les rubriques « compatibilité » et « questions & réponses ».

Interrogée par Apple Insider, la firme américaine n’a pas expliqué pourquoi elle avait décidé de supprimer cette section sur l’ensemble de son site. Comme le souligne le site spécialisé, il pourrait néanmoins s’agir d’une réaction à une vidéo du youtubeur Fstoppers mise en ligne le 16 novembre et mettant en avant une flopée de commentaires négatifs à propos du nouveau MacBook Pro 16 pouces.

D’un point de vue purement stratégique, il apparaît logique qu’Apple cherche à supprimer l’ensemble de cette section de commentaires afin d’éviter les critiques négatives sur son propre site sans avoir à les modérer. Il reste possible pour les utilisateurs de publier leurs commentaires sur d’autres sites marchands.