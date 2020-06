L’Apple App Store : une mine d’or qui rapporte très gros

Une étude relayée par Apple montre que l'App Store a généré la somme colossale de 519 milliards de dollars dans le courant de l'année 2019.

Le poids financier de l’Apple App Store est colossal. Cela n’est pas vraiment une surprise, mais une étude du cabinet Analysis Group — relayé par la firme de Cupertino qui a livré les données nécessaires — donne un aperçu de ce que pèse le magasin d’applications.

L’étude en question s’appelle « Quelle est la taille de l’écosystème App Store d’Apple ? » et livre une donnée particulièrement frappante. Selon les estimations, l’App Store a généré 519 milliards de dollars de transactions sur l’ensemble de l’année 2019. Cela équivaut à environ 461,55 milliards d’euros. En outre, d’après cette analyse, plus de 85 % de ce total « revient uniquement aux développeurs tiers et aux entreprises de toutes tailles ».

Bon à savoir, la grande majorité de ces 519 milliards de dollars a été générée par la vente de biens et de services, à hauteur de 413 milliards de dollars.

À noter également que les publicités affichées dans les applications comptent pour 45 milliards de dollars.

L’Europe enquête sur l’App Store

Évidemment, Apple se garde bien de rappeler que son App Store est actuellement scruté par la justice européenne pour des soupçons de pratiques anticoncurrentielles.

Une enquête portant notamment sur la commission de 30 % prélevée par la pomme, même sur les souscriptions d’abonnement au sein des applications, a été ouverte.