Apple présente Dave, son nouveau robot désosseur d’iPhone

Après Liam et Daisy, voici le petit dernier de la fratrie. Dave est un robot conçu par Apple pour s’occuper d’une mission bien précise : démonter le Taptic Engine de l’iPhone. Un nouvel atout dévoilé par la marque qui promet une neutralité carbone pour 2030.

L’environnement reste une préoccupation au cœur de la stratégie d’Apple. Qu’on en pense du bien ou pas, qu’on y voie des effets de manche ou une véritable envie, il faut reconnaître que la firme californienne se donne les moyens de ses promesses. Ce mardi, elle a ainsi annoncé une neutralité carbone à l’horizon 2030. Si près, si loin pour une entreprise Tech dont le cœur de métier est basé sur la fabrication de produit, et la volonté de verdir une nécessité pas toujours facile à mettre en place.

Avec cette promesse, Apple s’engage à ce que chacun de ses appareils vendus ait un impact climatique net nul d’ici 2030. « D’ici 2030, toute l’activité d’Apple sera neutre en carbone, de la chaîne d’approvisionnement à l’énergie que vous utilisez dans chaque appareil que nous concevons. La planète que nous partageons ne peut attendre et nous voulons être la petite onde qui provoquera un changement beaucoup plus important », a écrit Tim Cook sur Twitter pour annoncer le programme et présenter son rapport d’évolution environnementale 2020 publié ce jour. L’entreprise a également rappelé qu’elle avait atteint la neutralité carbone de ses installations depuis avril 2020.

By 2030, Apple’s entire business will be carbon neutral — from supply chain to the power you use in every device we make. The planet we share can’t wait, and we want to be a ripple in the pond that creates a much larger change. https://t.co/bltmlnau1X

— Tim Cook (@tim_cook) July 21, 2020