Les futurs iPhone selon un des analystes les plus en vue : 120 Hz, pas d’encoche et même un écran pliable

A quoi ressemblera l'iPhone 13 ? Apple travaille t-il sur un smartphone pliant ? L'analyste Ming-Chi Kuo vient prédire beaucoup de nouvelles caractéristiques.

L’une des personnes qui est la plus en vue concernant les rumeurs sur Apple à ce jour est sans aucun doute Ming-Chi Kuo. L’analyste d’Internet Securities a certainement eu raison sur de nombreux points avancés depuis quelques années. Il vient justement d’évoquer les futurs iPhone, et il prédit un iPhone sans encoche, avec un meilleur écran, une meilleure batterie et même un écran pliable.

iPhone 13, le même que celui de l’année dernière

C’est 9to5Mac qui partage l’information, Ming-Chi Kuo estime que l’iPhone 13 de cette année sera similaire à l’iPhone de l’année dernière. C’est-à-dire le même design avec des améliorations plutôt internes et quelques petits nouveaux détails.

L’analyste suggère que la gamme d’appareils 2021 conserve les mêmes tailles que celles lancées en 2020, avec un total de quatre modèles dont deux sont « Pro ». Ce qui changerait, c’est qu’ils seront plus lourds, Apple introduirait une nouvelle batterie plus grosse ce qui se traduirait par une meilleure autonomie.

Une meilleure autonomie… mais cette plus grosse batterie serait également utile car Apple passerait les écrans des Pro à un taux de rafraichissement de 120 Hz, que l’on retrouve déjà sur l’iPad Pro. De plus, Apple utiliserait la technologie LTPO pour apporter un « affichage permanent » comme le mode Always On Display que l’on a sur de nombreux smartphones Android.

Quant à l’encoche… elle serait toujours là en 2021 mais plus petite.

Les changements importants en 2023

Ces changements seront les plus significatifs pendant deux ans, toujours selon Ming-Chi Kuo. L’analyse a également introduit des détails et des prédictions bien plus risquées. Il suggère la disparition complète de l’encoche de l’iPhone en 2023 ainsi que l’introduction d’un smartphone pliable.

Si l’encoche disparaît, comment va t-on identifier les utilisateurs ? D’après Ming-Chi Kuo, l’iPhone de 2023 intégrera un capteur d’empreintes digitales sous l’écran comme méthode d’authentification. C’est également une fonction disponible depuis plusieurs années sur les smartphones Android. Attachez-vous… l’iPhone s’inspirerait également des smartphones Android à propos de sa caméra frontale. Apple pourrait utilisée un écran perforé qui laisse un trou dans l’écran juste pour la caméra. Comme sur les Galaxy de Samsung.

L’écran pliable sur l’iPhone, c’est une rumeur que l’on peut régulièrement redécouvrir dans la presse spécialisée, ici et là. L’iPhone pliable serait donc dans les cartons mais la route est encore longue. Samsung, Huawei et Oppo développent et commercialisent des smartphones pliants, néanmoins on est encore loin d’une adoption massive de cette technologie. Trop fragile, trop chère, trop contraignante, on peut néanmoins saluer les progrès récents des constructeurs dans la matière.