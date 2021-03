Apple Silicon : deux nouveaux MacBook arriveraient à la fin de l’année

Apple préparerait le lancement de la production en masse de ses nouveaux MacBooks à la fin de l'année.

L’année 2020 a été marquée chez Apple par la transition des puces Intel vers ses propres puces ARM Apple Silicon, dans ses PC Mac et MacBook. Une transition déjà réussie, mais qui se fait pour le moment sans changement de design majeur dans la conception des produits. Notre test du MacBook Air M1 nous avait ainsi laissés sur notre faim.

On est donc impatient de voir ce qu’Apple prépare pour l’avenir. L’analyste Ming-Chi Kuo avec déjà annoncé la sortie de deux nouvelles machines à la fin de l’année. Des informations désormais corroborées par Nikkei Asia.

Deux MacBook Pro

D’après le site Nikkei Asia, Apple aurait en fait repoussé le départ de la production de masse de ses prochains MacBook de mai ou juin, jusqu’à la deuxième moitié de l’année.

La deuxième moitié de l’année peut inquiéter quant au calendrier suivi par Apple, mais si la production démarre en juillet, cela devrait laisser assez de temps pour un lancement des produits en 2021.

D’après les rumeurs, ces nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces bénéficieraient d’un tout nouvel écran avec rétroéclairage à mini-LED, d’un nouveau design, et d’une connectique plus riche. En effet, Apple ferait revenir le port HDMI et le lecteur de carte SD en plus d’un nouveau système MagSafe.