ROG Flow X16 : Asus présente un PC portable convertible fin et puissant

À la fois un PC convertible et un vrai produit gaming, le nouveau ROG Flow X16 d'Asus veut combler tous vos besoins.

Après une vague de nouveaux PC portables grand public, ou professionnel, Asus dévoile de nouvelles machines pour le jeu vidéo avec sa marque ROG. La plus importante annonce est une nouvelle référence au catalogue du constructeur dans sa jeune gamme Flow : le ROG Flow X16.

AMD Ryzen 9 6900HS et GPU dédié haut de gamme

La gamme Flow de ROG est encore jeune. Elle nous a fait rencontrer l’excellent ROG Flow X13 en 2021 et l’intéressante ROG Flow Z13 en début d’année 2022. Dans les deux cas, il s’agit de proposer une machine dédiée au jeu le plus mobile possible, avec usage tablette et la possibilité de connecter une carte graphique externe. C’est ce qui fait l’ADN de la gamme Flow, face au Zephyrus du fabricant. Avec le ROG Flow X16 on garde ces principes, et on les applique à une machine un peu plus grande, équipée d’un écran de 16 pouces.

Les caractéristiques du produit sont très intéressantes sur le papier. Jugez plutôt : processeur AMD Ryzen 9 6900 HS, puce graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 3070 Ti avec 8 Go de GDDR6 (125W de TGP avec Dynamic Boost), jusqu’à 64 Go de RAM DDR5 4800 MHz, jusqu’à 2 To de SSD PCIe 4 et une batterie de 90 Wh. Évidemment, il s’agit ici de la meilleure configuration possible, et il sera possible de faire baisser la facture en jouant sur le stockage, le processeur ou la puce graphique.

L’écran proposé devrait également répondre à toutes nos attentes. Asus propose en effet au choix un écran mini LED QHD (2560 x 1600 pixels) à 165 Hz avec un format 16:10, une certification HDR Dolby Vision, une luminosité maximale promise à 1100 nits et une couverture à 100% du DCI-P3, ou à défaut, un écran LCD IPS plus classique, avec les mêmes promesses de rafraichissement et de définition, mais une luminosité limitée à 500 nits.

Au-dessus de l’écran, on retrouve une caméra 3DNR avec capteur infrarouge pour prendre en charge la reconnaissance de visage Windows Hello.

Dans un châssis d’ultraportable

Malgré ces caractéristiques qui semblent venir d’un PC portable volumineux dédié au jeu vidéo, le ROG Flow X16 semble garder une enveloppe maitrisée. On parle en effet d’un ultraportable dont l’écran peut se tourner pour le transformer en tablette. Il est vrai que le ROG Flow X16 va essayer de pousser la limite haute de la catégorie avec un poids de 2 kg tout juste, et une épaisseur de 19,4 mm pour un châssis de 355 x 243 mm.

Source : Asus Source : Asus Source : Asus

La connectique est aussi au rendez-vous avec un port USB 3.2 Type-C, deux ports USB 3.2 Type-A, un port HDMI 2.0b, un port 3,5mm et un lecteur de carte microSD. À cela s’ajoute l’interface XG Mobile qui permet de connecter une carte graphique externe ROG XG Mobile.

Une facture à la hauteur de la promesse

Asus annonce que le ROG Flow X16 sera disponible au cours du 3e trimestre 2022 à partir de 3199 euros. Un prix assez élevé qui peut s’expliquer par le condensé de technologies présentes dans cette machine. Il faudra bien sûr mettre à l’épreuve ce prix et les promesses de ce produit lors d’un test.

