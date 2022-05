Asus VivoBook Pro 14X/15X/16X OLED : un PC portable à l’écran idéal, c’est ça

C'était une question de temps, Asus semble avoir mis la main sur la nouvelle référence des écrans de PC portables.

Depuis de nombreux mois désormais, Asus domine le marché du PC portable quand il s’agit des écrans intégrés à ses machines. Le fabricant s’est fait la spécialité d’intégrer d’excellents écrans Oled à la plupart de ses produits, là où la concurrence continue de proposer des écrans LCD. Avec la nouvelle gamme VivoBook Pro 14X, 15X et 16X, Asus met un nouveau coup d’accélérateur.

L’écran qui coche toutes les cases

On a beau relire notre grille de critères pour ce qui fait un bon écran, ce que propose Asus semble bien remplir toutes nos conditions. La technologie d’écran ? De l’Oled pour les contrastes infinis. La fluidité ? Asus propose ici du 120 Hz. La définition ? De 2880 x 1620 à 3200 x 1200 pixels selon la taille d’écran 14,5, 15,6 ou 16 pouces. Le format d’affichage ? Du 16:10 pour proposer le meilleur à la fois au travail et en multimédia. Et les couleurs ? Une couverture à 100 % du spectre DCI-P3 et une certification DisplayHDR TrueBlack. Il n’y a tout simplement rien à redire.

Source : Asus Source : Asus Source : Asus

Au-delà de l’écran, la gamme VivoBook Pro fait la part belle aux dernières technologies chez Intel et AMD.

Du côté d’Intel d’abord, on a l’Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7401), le Vivobook Pro 15X (K6501) et le Vivobook Pro 16X (N7601). Ils intègrent un processeur Intel Core série-H de 12e génération avec jusqu’à 32 Go de RAM DDR5 4800 MHz, 512 Go à 2 To de stockage SSD PCIe 4.0 et une puce graphique Nvidia GeForce RTX jusqu’à 3070 Ti pour la version 16 pouces. La connectique est assez large avec notamment un lecteur de carte microSD Express 7.0 et un port RJ45 Ethernet 2,5 Gb sur les formats 15 et 16 pouces en plus des classiques ports USB-C et ports USB-A.

Si vous préférez AMD, il faudra partir sur les références Vivobook Pro 15X (M6501) et Vivobook Pro 16X (M7601) qui proposent un processeur AMD Ryzen 6000-H, toujours avec une puce graphique Nvidia GeForce RTX 3000. Le reste des caractéristiques, que ce soit pour l’écran, la mémoire ou le stockage ne change pas. Les ports USB-C sont en 3.2 Gen 2, comme souvent avec AMD, à la place du Thunderbolt 4 de la plateforme Intel.

Disponibilité et prix

Voici la liste des configurations et les prix annoncés par Asus. D’abord pour les versions Intel.

Asus Vivobook Pro 14X Oled (N7401) : 3e trimestre 2022 à partir de 1 999 euros

Asus Vivobook Pro 15X Oled (K6501) : 3e trimestre 2022 à partir de 2 499 euros

Asus Vivobook Pro 16X Oled (N7601) : 3e trimestre 2022 à partir de 2 999 euros

Et pour les versions AMD.

Asus Vivobook Pro 15X (M6501) : 3e trimestre 2022 à partir de 1 999 euros

Asus Vivobook Pro 16X (M7601) : 3e trimestre 2022 à partir de 2 499 euros

