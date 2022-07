Test de l’Asus ROG Strix Scar 17 (G733CX) : des performances à couper le souffle et faire monter la température

La promesse émise par Asus avec son ROG Strix Scar 17 est simple comme bonjour et se résume en quelques mots : offrir aux joueurs invétérés une machine sans aucun compromis sur les performances ! Regardons de plus près ce qu’Asus nous a réservé cette année avec ce pc portable qui s’impose, sur le papier, comme une véritable vitrine technologique pour le fabricant taïwanais.

Asus ROG Strix Scar 17 2022 (G733C) Fiche technique de l’Asus ROG Strix Scar 17 (G733C)

Modèle Asus ROG Strix Scar 17 2022 (G733C) Taille de l'écran 17.3 pouces Définition 2560 x 1440 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core i9-12900H Puce Graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 2 To Norme Wi-Fi Wi-Fi 6E Version du Bluetooth 5.2 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Dimensions 395 x 28,3 x 282 mm Poids 2900 grammes Indice de réparabilité ? 7,3/10 Prix 4 799 € Fiche produit Voir le test

Le PC a été prêté par Asus pour ce test.

Voilà l’une mise à niveau qui compte parmi les plus alléchantes de l’année ! Conçu pour les joueurs qui préfèrent opter pour une configuration à haut potentiel plutôt qu’un laptop au caractère nomade plus prononcé, le ROG Strix Scar 17 arrive avec ce qui se fait de mieux sur le marché actuellement. Le modèle prêté par Asus s’affiche avec une fiche technique qui ferait saliver n’importe quel gamer, à savoir un processeur Intel à architecture Alder Lake avec le Core i9-12950HX et une RTX 3080 Ti du côté de la carte graphique. Asus associe à cela pas moins de 32 Go de mémoire vive (DDR5), 2 To de stockage en NVMe, ou encore un écran de 17 pouces avec définition QHD et un taux de rafraichissement de 240 Hz.

Asus ROG Strix Scar 17 2022 (G733C) Design et ergonomie

Comme ses prédécesseurs, le ROG Strix Scar 17 est une machine qui veut en mettre plein la vue ! Pour cela, Asus reprend son large bandeau RGB, un capot orné d’un logo éclairé lui aussi, des courbes typées, ou encore de nombreux motifs et autres éléments graphiques subtils ou non. Le fabricant ajoute d’ailleurs cette année de jolis motifs imprimés sur le capot, des éléments que l’on ne perçoit vraiment qu’en les éclairant avec une lampe UV, un gadget compris dans le bundle avec le PC. Notons que cette zone se montre aussi à un éclairage naturel, avec la lumière du soleil, mais de manière beaucoup plus visible. Bref, vous l’aurez compris, on n’échappe pas à cette identité de marque avec les produits Republic Of Gamers, certains apprécient, d’autres non, on vous laisse juge.

Source : Legouge Matthieu Source : Legouge Matthieu Source : Legouge Matthieu

La construction du laptop est quasiment irréprochable, quand bien même le châssis est intégralement fait de plastiques. La machine renvoie une bonne impression de robustesse, les charnières maintiennent parfaitement l’écran et permettent de l’ouvrir à une seule main, rien à signaler à ce propos. En revanche, si ce modèle de 17 pouces n’est pas synonyme de discrétion, il est également assez encombrant et difficile à transporter avec ses 2,9 kg et son chargeur qui s’apparente à une véritable brique.

Source : Legouge Matthieu Source : Legouge Matthieu

À l’ouverture, on apprécie le style avec une séparation diagonale et un plastique transparent sur la partie côté droit. C’est joli, certes, mais on n’y voit aucun composant, seulement quelques circuits. Trois LEDs d’état sont par ailleurs placées sous cette zone à demi transparente. Tout comme la LED qui orne le bouton d’alimentation, elles ne sont pas désactivables et peuvent parfois agacer notamment lorsqu’il s’agit d’utiliser le laptop dans un environnement sombre.

Clavier et touchpad

S’agissant d’un 17 pouces, nous avons le droit à un large clavier avec pavé numérique, ainsi que cinq touches macros supplémentaires sur le dessus pour personnaliser rapidement le mode d’alimentation, gérer le volume et mettre le micro en sourdine, ou encore ouvrir l’utilitaire Armoury Crate. Quoique banal, ce clavier se distingue par une frappe fluide et agréable au quotidien, un rétroéclairage RGB très bien géré où chaque symbole et caractère sont parfaitement lisibles. Enfin, les plastiques intérieurs conservent beaucoup trop les traces de doigts à notre goût, il faudra prendre l’habitude de passer le chiffon régulièrement.

Le touchpad s’étale lui aussi sur une belle surface, il offre un toucher doux et ne souffre d’aucun problème à l’activation, les clics sont bien reconnus sur l’ensemble de sa surface et la gestion des gestes ne pose pas de souci. On notera en revanche que l’Asus ROG Strix Scar 17 ne dispose d’aucune option de biométrie, ni même de webcam.

La connectique

La majorité des entrées et sorties sont disposées à l’arrière du pc, ce qui est toujours bien pratique avec une configuration comme celle-ci qui est davantage destinée à un usage sédentaire. On y retrouve le connecteur d’alimentation, un Thunderbolt 4, un USB-C 3.2 Gen 2 avec support des standards DisplayPort, G-Sync et Power Delivery, et pour terminer une prise RJ45.

Source : Legouge Matthieu Source : Legouge Matthieu

La tranche droite est dépourvue de connectique pour laisser libre espace à la souris, tandis que la tranche gauche a le droit à deux ports USB-A 3,2 Gen 2 et une prise combo jack. Du côté de la connectivité sans fil, Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2 répondent présents.

Asus ROG Strix Scar 17 2022 (G733C) Une dalle IPS performante, mais pas sans défaut

Asus dote son Strix Scar 17 d’une dalle IPS fabriquée par BOE, avec pour particularité d’offrir un refresh rate assez élevé avec 240 Hz et une définition QHD (2560 x 1440 pixels). L’absence de webcam nous permet de profiter de bordures fines, ce qui est toujours agréable pour favoriser l’image et l’immersion en jeu.

Si nous n’avons dénoté aucun problème quant aux performances de la dalle en jeu, avec des temps de réponse qui semblent rapides et une fluidité impeccable, l’écran se montre toutefois beaucoup moins efficace en matière de qualité d’image et de justesse colorimétrique. Dalle IPS oblige, le taux de contraste est d’abord assez bas, avec un rapport de 1 091:1. La luminosité maximale de la dalle n’est pas non plus étincelante, poussée à son maximum, elle atteint à peine les 300 cd/m².

Par ailleurs, on remarque directement une importante fuite de lumière sur notre exemplaire dès que l’on pousse un peu la luminosité. Bien entendu, cela ne signifie pas que ces dalles souffrent de ce problème, mais la machine prêtée par Asus mériterait clairement un retour à l’expéditeur en cas d’achat.

Du côté des couleurs, on a le droit à un écran relativement bien étalonné, même si l’on a déjà vu beaucoup mieux. La température de couleurs est de 6 627K, pas très loin de la valeur de référence (6 500K). La courbe gamma est bien suivie jusqu’à 95 % de luminance où elle affiche une irrégularité marquante. Les couleurs sont un peu trop saturées, avec un Delta E moyen de 3,18 et quelques valeurs au-dessus de 5. Précisons que nous avons utilisé le mode par défaut proposé avec Armoury Crate. Huit modes sont disponibles au total.

Asus ROG Strix Scar 17 2022 (G733C) Une offre toujours aussi complète

Asus ne lésine pas sur les moyens en matière de logiciel. Armoury Crate est toujours aussi agréable à utiliser et est peut-être l’un des utilitaires les mieux conçus pour gérer et garder un œil sur son laptop gaming. Comme sur ses autres Strix Scar, le fabricant fournit une Keystone, à insérer sur le côté droit du PC. Celle-ci embarque une puce NFC qui va notamment permettre de retrouver des profils utilisateurs et autres données en étant associée à un compte ROG. Autre feature et pas des moindres, la Keystone offre la possibilité de faire apparaitre un espace de stockage caché lorsque la clé n’est pas insérée, une fonction de sécurité qui se veut bien pratique au quotidien pour les utilisateurs qui en voit la nécessité. Enfin, pas de surprise du côté du système d’exploitation avec un Windows 11 parfaitement fonctionnel, et une absence complète de bloatwares.

Asus ROG Strix Scar 17 2022 (G733C) Performances

Le ROG Strix Scar 17 est animé par un processeur Intel Core i9-12950HX, une véritable bête de course sur le papier. Autrement dit, il s’agit du processeur mobile d’Intel le plus performant à l’heure actuelle. Il bénéficie d’un TDP de 55 W, Asus a respectivement ajusté les PL1 et PL2 à 85 W et 115 W. Les fréquences d’horloge sont quant à elles comprises entre 2,5 et 5 GHz en turbo, 3,6 GHz pour les E-Cores. S’agissant de l’architecture hybride Alder Lake, on retrouve huit cœurs hautes performances (les P-Cores) et 8 cœurs basse consommation (les E-Cores), un total de 16 cœurs donc, et de 24 threads.

Parmi les nouveautés de cette génération de processeurs, la prise en charge de la mémoire DDR5 (jusqu’à 4 800 MHz) est un atout de taille. Asus a par ailleurs placé 2 x 16 Go de DDR5 sur son laptop, deux modules justement cadencés à 4 800 MHz.

Les performances sont au rendez-vous en lançant notre série de benchmarks habituelle. Les résultats collectés sont parmi les meilleurs que nous ayons obtenus sous Cinebench R23, le ROG Strix Scar 17 y obtient un score de 1 904 points en monocœur, seul le Core i9-12900H vient dépasser de peu cette valeur. On s’attendait à un peu mieux en multicœurs, notre configuration affiche cependant un très bon score avec 17 426 points. Un résultat à corréler avec des températures processeur qui atteignent facilement les 100 °C avec un effet d’étranglement observé sur trois P-Cores sur huit. Une nouvelle fois, le ROG Strix Scar 15 (G533Z) nous a montré de meilleures choses avec son Core i9-12900H.

Les résultats sous PC Mark 10 sont dignes d’un laptop haut de gamme. Avec un score global de 7 178 points, il obtient surtout de très bons scores pour la création de contenus avec une moyenne à 11 422 points. Notre test d’encodage avec HandBrake a également permis de démontrer les bonnes capacités de cette machine. Elle se classe sur le podium avec une opération qui n’a demandé que 4 minutes et 47 secondes avec une moyenne de 61,1 fps. Toujours à l’aide de notre protocole habituel, le ROG Strix Scar 17 a réussi à encoder une vidéo 4K de plus de 9 minutes en seulement 3 minutes et 2 secondes avec Adobe Premiere Pro.

Et que dire du SSD NVMe fourni par Micron. Ce modèle de 2 To (1,83 To effectif) profite largement de l’interface PCIe 4.0 et affiche des débits ahurissants. Comptez environ 12,4 Go/s en lecture séquentielle, contre environ 9,5 Go/s en écriture séquentielle. Il s’agit, et de très loin, du meilleur SSD intégré à un laptop que nous ayons pu tester pour le moment.

Performances en jeu

La dernière carte mobile de Nvidia est intégrée à cette configuration. La RTX 3080 Ti revendique ici un TGP maximal de 175 W, c’est simplement la version la plus puissante de cette carte graphique et l’écart de performances peut se révéler assez important entre deux configurations équipées de cette même carte mais disposant d’un TGP plus bas.

3D Mark

Avec un tel GPU, on s’attend forcément à des performances qui décoiffent. Et autant vous dire que la déception n’est pas au programme avec le ROG Strix Scar 17. Il s’offre une place de choix sur notre podium dans pratiquement tous les benchmarks que nous lui avons fait subir. Nos résultats placent le Strix Scar 17 juste derrière le MSI Raider GE76 qui dispose d’un TGP similaire. Il obtient un score GPU de 6 488 points sous Time Spy Extreme, pour un score global de 6 305 points.

Les résultats sont également excellents sous les autres benchmarks de 3D Mark. On constate des performances de premier plan et notamment en ce qui concerne le ray tracing.

Time Spy (Graphics score) : 13 244 points

: 13 244 points Port Royal : 8 840 points/39,08 fps

: 8 840 points/39,08 fps DirectX Ray Tracing feature test : 37,75 fps

: 37,75 fps Time Spy Stress Test: 98,4 % (stabilité du frame rate)

Apex Legends

Le taux de rafraichissement de l’écran peut correctement être exploité, on le remarque notamment avec des jeux comme Apex Legends. Ce dernier tourne en moyenne à 163 fps en plaçant tous les curseurs sur la qualité d’image.

Red Dead Redemption 2

Aucun souci à signaler avec le titre de Rockstar. Il tourne comme un charme avec une moyenne de 78 fps en ultra.

Benchmarks dans les jeux avec Ray Tracing

Control

Control tourne parfaitement en toutes situations, avec 86 fps en moyenne en ultra, 57 fps une fois le ray tracing activé (élevé) ; le framerate atteint 96 fps avec le DLSS.

Watch Dogs: Legion

Voilà enfin un jeu qui donne un peu de fil à retordre à notre configuration. S’il tourne parfaitement avec le preset « très élevé » (88 fps), le framerate chute à 41 fps une fois le ray tracing activé en ultra. L’activation du DLSS « équilibré » résout le souci avec un framerate convenable de 65 fps en moyenne.

Dissipation thermique et bruit

Question nuisances sonores, le ROG Strix Scar 17 est clairement le genre de laptop bruyant dès lors qu’il s’agit de lancer un jeu ou une application gourmande en ressources. En mode équilibré comme un mode turbo, la ventilation se fait bien entendre à la différence qu’elle est toujours active en mode turbo. Vous pouvez toujours opter pour le mode silencieux, mais dans ce cas les concessions seront fortes en matière de framerate.

Le système de dissipation thermique montre quelques lacunes à refroidir tout ce beau monde. On ne constate pas de problème particulier au niveau du GPU, avec des pics de température oscillant aux alentours de 85 °C. En revanche, le processeur atteint régulièrement les 100 °C, température à laquelle les fréquences sont irrémédiablement abaissées afin de contrôler la chauffe.

Asus ROG Strix Scar 17 2022 (G733C) Autonomie

On ne surprendra personne à dire que le ROG Strix Scar 17 n’est pas un laptop particulièrement endurant. Avec une batterie d’une capacité de 90 Wh, son autonomie a été évaluée à 7 heures et 13 minutes à l’aide du benchmark Modern Office de PC Mark 10 avec un score de 5 294 points. Ce n’est pas si mal que ça pour un ordinateur de ce type, le choix du mode d’alimentation a un impact assez important sur l’autonomie ; le mode silencieux permettra à ce laptop de se décharger moins vite.

Asus ROG Strix Scar 17 2022 (G733C) Prix et disponibilité de l’Asus ROG Strix Scar 17 (G733CX)

Les tarifs commencent à 2 999 € pour acquérir un ROG Strix Scar 17. Notre modèle n’est pas encore disponible sur le marché français, celui qui s’en approche le plus se distingue par la présence de deux SSD de 2 To et 64 Go de RAM et est actuellement commercialisé contre 4 999 €.