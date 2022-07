Asus lance un écran gaming 4K de 32″ méchamment équipé pour les streams

Asus a annoncé son ROG Strix XG32UQ, un nouveau moniteur gaming qui coche à peu près toutes les cases de l'écran gaming parfait.

On ne connait pas encore son prix, mais il arrivera prochainement sur nos bureaux, au cours du troisième trimestre, nous dit DigitalTrends. Le ROG Strix XG32UQ d’Asus est un écran gaming 4K de 32 pouces conçu en premier lieu pour les joueurs PC, mais aussi pour les joueurs consoles. Sa fiche technique est suffisamment bien équilibrée pour retenir l’attention des amateurs de belles images et de réactivité.

Pour ce modèle, Asus mise sur une dalle IPS 4K Ultra HD pouvant monter à 160 Hz (via DisplayPort uniquement) tout en se limitant à 1 ms de temps de réponse. Ce panneau LCD couvre pour le reste l’espace de couleurs DCI-P3 à hauteur de 96% et peut atteindre le cap 600 nits pour offrir une luminance maximale supérieure à la plupart des moniteurs gaming du marché.

Un petit détail en plus pour les streamers

Le ROG Strix XG32UQ est également compatible avec les technologies Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium Pro, mais se limite à 144 Hz en HDMI. Les joueurs consoles pourront par contre tirer parti du standard HDMI 2.1, doublement pris en charge par ce nouveau moniteur.

Côté connectique, on trouve en effet deux ports HDMI 2.1, une entrée DisplayPort 1.4, une sortie casque Jack 3,5 mm et un hub USB regroupant deux entrées USB-A 3.2 Gen 1. L’écran dispose par ailleurs d’un pied pouvant pivoter, mais aussi être réglé en inclinaison et en hauteur.

Un petit détail risque également de plaire aux streamers : la présence d’un emplacement pour trépied, permettant de monter facilement une caméra ou une lampe circulaire au-dessus de l’écran.

Notez que pour exploiter pleinement les capacités de cet écran sur PC, une configuration particulièrement musclée est recommandée. Cela tombe bien, le prix des cartes graphiques commence enfin à baisser et la prochaine génération de GPU Nvidia est sur le point de débarquer sur le marché.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.