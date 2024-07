Test de l’Asus ROG Ally X : tout est largement meilleur, sauf le prix

Valve a attendu près d’un an et demi avant d’offrir une mise à jour à son Steam Deck. Asus a eu moins de patience, mais a tout de même réussi à tenir un an avant de proposer la ROG Ally X, une version revue et corrigée de sa console PC portable en juin 2023. Déjà un peu plus d’un an que le constructeur taïwanais a décidé de jouer des coudes sur ce nouveau marché, et l’a fait de bien belle manière.

Pour autant, la ROG Ally Z1 Extreme (en particulier) n’était pas exempte de défauts, particulièrement son autonomie rachitique qui, si elle était encore acceptable à sa sortie, a très vite perdu la grâce des utilisateurs après la venue sur le marché de concurrents comme le Lenovo Legion Go… ou tout simplement le Steam Deck OLED.

Asus ROG Ally X (2024) Fiche technique

Modèle Asus ROG Ally X (2024) Dimensions 28 cm x 3,69 cm x 11,1 cm Support Support de carte mémoire MicroSD Architecture graphique AMD RDNA 3 Définition maximale Full HD Wifi Wi-Fi 6E Bluetooth Oui Poids 678 g Fiche produit

La machine est prêtée par Asus pour ce test.

Asus ROG Ally X (2024) Design

Voilà un terrain sur lequel le constructeur a changé beaucoup de choses. Face aux lignes très tranchées du premier modèle, la ROG Ally X paraît avoir gagné en bonhomie tant elle paraît plus invitante. Nous avons en effet sensiblement les mêmes bases que le premier modèle, mais avec 4,5mm d’épaisseur en plus dédiés à l’intégration de poignées bien plus confortables en main, sans aucun coin tranchant. Ces dernières profitent encore d’une texture agrippante, mais le plastique paraît bien plus qualitatif que la première version.

Pour autant, Asus n’a pas eu à faire de grand sacrifice sur l’un des points d’intérêt principaux du ROG Ally Z1 Extreme : sa légèreté. À 678 grammes, la ROG Ally X ne gagne « que » 70 grammes sur la balance. Mais voilà : ce détail si infime soit il se ressent tout de même légèrement à l’usage. Nous sommes tout de même loin de la Legion Go à 850 grammes, et jouons un peu plus haut que le Steam Deck OLED à 640 grammes; le poids est plus proche du Steam Deck OLED, à 669 grammes. Reste que la ROG Ally X garde l’avantage d’un format plus simple à transporter et à prendre en main, bien qu’on regrette de ne toujours pas trouver de pochette de transport offerte dans la boîte.

Croix, gâchettes et boutons

Ici, tous les défauts du premier modèle ont définitivement été corrigés. Les joysticks, toujours pleins formats, ont légèrement augmenté leur résistance pour s’approcher toujours plus des manettes traditionnelles, et Asus promet une durabilité accrue à 5 millions de cycles de rotation (contre 2,5 précédemment). Les boutons ABXY, dont on avait relevé une différence de pression entre chaque touche lors de notre test du ROG Ally Z1 Extreme, sont désormais parfaitement plats et une pression plus marquée. Les gâchettes, seul élément à effet Hall de ce design par ailleurs, ont vu leur orientation être retouchée pour tomber plus facilement sous le doigt…

Mais rien n’est finalement plus marquant que deux éléments. Le changement des boutons de macro principalement, qui sont ici beaucoup plus fins et donc moins encombrants que la première version, bien que toujours placés savamment au dos. Et la croix de direction, désormais plus proche d’une croix classique dans sa création, mais aussi beaucoup plus précise dans la reconnaissance des quarts et des demi-cercles. Une bénédiction pour les joueurs de jeux de baston, pour lesquels le premier modèle était jouable, mais pas aussi optimisé.

Connectique

Voilà l’une des meilleures nouvelles de cette ROG Ally X. Asus a entendu les critiques et a décidé de se séparer de son port propriétaire XG Mobile, offrant certes une meilleure bande passante, mais très peu de compétition sur les accessoires. Nous avons donc le droit à deux ports USB 4, soit compatible Thunderbolt 3, avec une bande passante de 40 Gbps qui débloque l’utilisation d’un eGPU sur une norme libre, situés l’un contre l’autre.

Et de l’autre côté, nous pouvons retrouver un port combo jack… et le fameux port de cartes micro SD UHS-II, qui change complètement de placement sur la machine par rapport à la ROG Ally Z1 Extreme. De quoi régler les problèmes de micro SD rencontrés par le premier modèle ? Impossible à dire pour le moment, mais l’inverse serait choquant.

À l’ouverture

Asus a largement revu sa copie sur le design interne de la carte mère, particulièrement sur deux points très intéressants. D’abord, il est désormais possible de changer l’espace de stockage interne de 1 To par défaut avec n’importe quel stockage NVMe M.2 2280. Oui, 2280, et plus le 2240 encore aujourd’hui difficilement trouvable et avec très peu de concurrence pour faire baisser les prix. Cette évolution est en soi très remarquable.

Mais il faut aussi pointer du doigt l’effort fait sur la réparation de la ROG Ally X, et particulièrement ses joysticks. Cachés derrière la carte mère principale à l’origine, ils sont désormais aisément accessibles et aisément changeables par n’importe qui. Asus a d’ailleurs promis que ces pièces seraient trouvables sur son site rapidement après la sortie. De notre côté, on espère également la venue de vendeurs comme GulliKit pour équiper cette ROG Ally de joysticks à effet Hall, ou toute autre technologie que l’on jugera meilleure ou prometteuse. Avoir ce choix est une bénédiction.

Asus ROG Ally X (2024) Écran

Pas de véritable changement sur la partie écran de la ROG Ally X par rapport au modèle précédent. Nous sommes toujours sur une dalle IPS LCD de 7 pouces supportant une définition de 1920 x 1080 pixels, avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et une luminosité maximale promise à 500 cd/m². Il s’agit toujours du seul écran dans ce marché des PC consoles qui supporte la technologie VRR via FreeSync Premium.

Sous notre sonde, nous pouvons observer une couverture de 105,7% de l’espace sRGB en volume, contre 74,8% de l’espace DCI-P3. La luminosité maximale est mesurée à 567 cd/m², tout simplement excellente, avec un ratio de contraste de 1287:1 plus que convaincant pour de l’IPS LCD. La température de couleurs moyenne est mesurée à 6763K, très légèrement plus froide que la norme NTSC recherchée de 6500K.

Le Delta E00 moyen est de 2,6, très bien, avec un écart maximal de 5,16 sur les tons vert clair. Qu’on se le dise : cela s’éloigne des mesures réalisées sur le ROG Ally Z1 Extreme, mais d’un écart qui n’est pas assez marqué pour être retenu ; on parlera plutôt de loterie de dalles, ici. Dans l’absolu, la ROG Ally X conserve un écran sublime pour sa luminosité maximale, sa clarté d’affichage, mais aussi et surtout pour sa compatibilité VRR qui optimise la fluidité de l’affichage en tout temps.

Asus ROG Ally X (2024) Logiciel

La ROG Ally X profite dès la sortie de boîte d’Armoury Crate SE 1.5, la nouvelle version du logiciel central de ses consoles portables qui permet d’atténuer l’effet « PC consoles » et optimiser l’usage de Windows 11 pour se consacrer uniquement au jeu. Notez que cette mise à jour sera disponible pour absolument toutes les ROG Ally sorties sur le marché : l’Ally X ne fait que « fêter » son avènement, pour ainsi dire.

Outre quelques retouches « QoL » çà et là, qui viennent optimiser toujours plus l’usage, nous retiendrons surtout deux options. Tout d’abord la possibilité de personnaliser la page d’accueil, sur laquelle nous pouvons désormais définir l’orientation, la taille et le placement des jeux. Des petites retouches sympathiques sans être révolutionnaires, qui rappellent quelque peu les changements de la feuille CSS possibles sous SteamOS.

Et en seconde position, la possibilité de partager ses configurations de manette avec la communauté ROG Ally. Encore une fonctionnalité héritée de la concurrence de SteamOS, mais qui a du bon pour permettre à tout un chacun de jouer dans les meilleures conditions possibles. Le fait qu’Asus ose optimiser un peu plus l’aspect communautaire de sa console, un point sur lequel le Steam Deck est tout simplement à des lieux au-dessus de tous ses concurrents, est aussi bienvenu qu’il est engageant pour l’avenir.

Asus ROG Ally X (2024) Performances

La ROG Ally X n’est pas plus puissante que la ROG Ally Z1 Extreme… ou l’est-elle, en vérité ? Sa fiche technique est familière avec un AMD Ryzen Z1 Extreme au centre de tout, soit un SoC intégrant une partie CPU à 8 cœurs et 16 threads pouvant turbo jusqu’à 5,1 GHz, et une partie GPU RDNA 3 à 12 CUs pouvant turbo jusqu’à 2,7 GHz. L’APU peut osciller entre 9 et 30W avec aise.

Mais voilà, sur la ROG Ally X, il est couplé à 24 Go de RAM LPDDR5X à 7500 MHz, soit 8 Go de plus que la ROG Ally Z1 première du nom. Un chiffre magique puisqu’il permet de garder 16 Go de RAM partagés pour la partie GPU quand la partie CPU conserve tout de même 8 Go pour fonctionner. Et tout ceci peut faire une grande différence, pas nécessairement sur la puissance elle-même, mais surtout sur la fluidité d’opération de la machine. Et donc, quelque part, de la puissance.

Notez également que les profils de puissance ont changé sur la ROG Ally X. Plus confortable, elle offre à son mode Silencieux 13W et son mode Performances 17W. Le mode Turbo reste le même : 25W sur batterie, et 30W branché au secteur. Nous avons aussi 1 To de stockage de base, contre 512 Go auparavant, avec des performances plutôt moyennes pour du PCIe 4.0, mais largement suffisante pour le gaming.

Benchmarks théoriques

Rien ne change donc pour la partie CPU, où nous retrouvons les scores suivants sous Cinebench 2024 :

Silencieux (13W) : 438 points (multi), 85 points (single)

(13W) : 438 points (multi), 85 points (single) Performance (17W) : 535 points (multi), 94 points (single)

(17W) : 535 points (multi), 94 points (single) Turbo (30W) : 768 points (multi), 97 points (single)

On peut ici surtout observer où se place désormais le Z1 Extreme sur l’échiquier des performances CPU. Et si celui-ci n’est plus le tout dernier en date, ses performances en Single Core restent particulièrement intéressantes sur un marché Windows qui vivote autour des 100 points. Cependant, on ne peut s’empêcher de se demander ce que l’avènement des SoC ARM, le Snapdragon X Elite en tête, pourra bien apporter à l’avenir.

Côté GPU, nous sommes ici bien plus libres, bien qu’il faille prendre en considération l’augmentation générale de puissance des profils préinstallés de la console.

Silencieux (13W) : 1747 points (Steel Nomad Light), 1847 points (Time Spy)

(13W) : 1747 points (Steel Nomad Light), 1847 points (Time Spy) Performance (17W) : 2729 points (Steel Nomad Light), 2840 points (Time Spy)

(17W) : 2729 points (Steel Nomad Light), 2840 points (Time Spy) Turbo (30W) : 2979 points (Steel Nomad Light), 3508 points (Time Spy)

Ici, outre le fait d’être bien largement devant le Snapdragon X Elite ou même l’Intel ARC mobile, le Z1 Extreme du ROG Ally X nous prouve déjà comme il respire bien plus. On peut voir la différence que 4 petits watts est capable de faire pour ce SoC entre le mode Silencieux et le mode Performance, mais aussi que le mode Turbo gagne pas moins de 300 points par rapport à la ROG Ally Z1 Extreme d’origine. Intéressant.

Benchmarks en jeu

La ROG Ally X fait tout simplement chanter le Z1 Extreme ici. La puce est la même, mais les barrières de son expression ont été enlevées à la minute où elle a pu profiter de 16 Go de RAM à cette vitesse de transfert. La différence n’est pas énorme sur le framerate moyen, de l’ordre de 5 à grand maximum 10 FPS… C’est le 1% low qui nous ravit. On sent ici que le système fonctionne de manière fluide et ne tire pas trop sur la corde pour offrir du 1080p en moyen de 30 à 60 FPS, même sur de gros jeux 3D, à condition comme toujours de profiter du FSR en mode performance.

Asus était déjà de ceux qui maîtrisaient le mieux cet APU. Avec le ROG Ally X, ils confirment qu’ils parlent son langage à la perfection.

Face au ROG Ally Z1 Extreme

On pourrait toutefois accuser l’augmentation générale de la consommation du SoC pour justifier ce regain en performance, mais il n’en est rien. En comparant les deux modèles en version 30W, dans les mêmes conditions en 1080p réglages moyens, la différence apparaît toujours. Notez que la chose se vérifie également en 720p et/ou en mode bas sur les réglages, et confirme tout simplement la polyvalence de cette console.

Refroidissement et bruit

Des ventilateurs plus fins, mais pas sans performance. Asus promet une augmentation du flux d’air de 10%, mais dans les faits, on retient surtout que la ROG Ally X ne vient pas ternir les beaux résultats du modèle précédent sur ce point. La ROG Ally X reste relativement silencieuse, et ne chauffe pas plus que le modèle précédent. Si l’on peut remercier les nouveaux ventilateurs, la nouvelle ouverture centrale sur le châssis n’y est certainement pas pour rien non plus.

Asus ROG Ally X (2024) Autonomie

Et voilà le dernier point sur lequel la ROG Ally X était la plus attendue : l’autonomie. Le plus gros défaut de la ROG Ally Z1 Extreme, qui a été d’autant plus exacerbé par les sorties successives des Legion Go et des Steam Deck OLED, qui ont fait de belles avancées sur ce point. Que nenni déclare le constructeur taïwanais : il est temps de placer une batterie de 80 Wh, la plus grosse du marché, sur cette nouvelle ROG Ally X. C’est le double du modèle précédent, et bien loin devant la Legion Go à 49,2 Wh ou encore le Steam Deck OLED à 50,08 Wh. Rendez-vous compte : c’est même plus que le OneXPlayer X1, un modèle à 10,95 pouces !

Même test que pour toutes les autres. Nous lançons The Witcher 3 en 720p et en qualité faible avec le FSR2 activé en mode performance, sur la ROG Ally X réglée à 50% de sa luminosité d’écran :

Silencieux (13W) : 6 heures et 30 minutes

(13W) : 6 heures et 30 minutes Performance (17W) : 3 heures et 10 minutes

(17W) : 3 heures et 10 minutes Turbo (25W) : 2 heures

C’est le double d’une Legion Go en mode Silence à 8W. Près de 1 heure et 30 minutes de plus qu’un Steam Deck OLED sur une expérience graphiquement similaire. Et le mode Turbo correspond presque au mode Silencieux initial du premier modèle. Et nous parlons ici de The Witcher 3, un jeu qui n’est pas le plus gourmand sur PC, mais reste bien plus gourmand qu’un jeu indé en 2D au gameplay simpliste.

Vous pouvez attendre de la ROG Ally X une autonomie d’une dizaine d’heures dans des conditions plus optimisées. Nous n’avons après tout pas désactivé le boost du CPU, nous n’avons pas limité le framerate du jeu ni même de l’écran ; nous nous sommes contentés de lancer le jeu comme tel, avec un écran qui peut également consommer bien moins à 25% de sa luminosité maximale.

C’est tout simplement sublime. Notez également que la ROG Ally X est fournie avec un chargeur de 65W en USB-C par défaut, mais supporte la recharge rapide d’un chargeur de 100W au besoin.

Asus ROG Ally X (2024) Prix et disponibilité

La ROG Ally X sortira officiellement en France le 26 juillet 2024 au prix de 899,99 euros. C’est 100€ de plus que le précédent modèle à sa sortie, équipé d’une mémoire de stockage deux fois inférieure à 512 Go.

Pour le contexte, un Steam Deck OLED à 1 To de stockage est aujourd’hui vendu neuf à 679 euros, soit une différence de prix de 220 euros. C’est énorme, le double de ce qui séparait la ROG Ally Z1 Extreme du Steam Deck LCD de 512 Go à sa sortie.