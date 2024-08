Oubliez votre écran de PC, on a essayé les lunettes Asus AirVision

À l’occasion de la Gamescom, Asus a décidé de présenter un produit très particulier, encore au stade de prototype : les lunettes AirVision. Celles-ci servent d’écran pour PC ou smartphone. Voici nos premières impressions.

Qui n’a jamais rêvé de porter les lunettes d’Iron Man dans la vraie vie ? Les grandes entreprises de la high tech y vont toutes de leur vision du produit. On retrouve des casques de VR pour une expérience immersive ou de la réalité mixte, comme le propose Apple ou peut-être bientôt Samsung. Mais, une autre option, conçue par les ingénieurs d’Asus, est l’intégration d’un ou plusieurs écrans directement dans un châssis de lunettes standard.

Cette option a déjà été développée, mais pas tout à fait lancée en France, avec les Lenovo Glasses T1 durant l’IFA 2022. Ces lunettes étaient vraiment cheap et ne correspondaient pas à une solution idéale pour la mobilité. Asus propose ainsi un produit plus premium, avec de meilleures capacités également. Ayant personnellement pris en main les Lenovo, c’est un bon point de référence pour savoir ce que valent ces Asus AirVision. On les a donc essayé sur le stand d’Asus à la Gamescom.

Design des lunettes et audio par conduction osseuse

Les lunettes sont composées d’un écran par œil, avec une certaine épaisseur. Ils sont cachés derrière un verre de lunettes classiques pour rendre l’expérience plus naturelle. Les caractéristiques techniques des deux écrans sont sujettes à modification, nous ne les préciserons donc pas. Point important, il est possible de modifier les verres de lunettes qui sont devant les écrans selon votre vue. C’est crucial pour voir correctement au travers des lunettes et pour éviter un effet flou. C’est d’autant plus flagrant sur un écran aussi proche des yeux.

Pour le reste du design de ces lunettes, on notera deux choses. On retrouve un cache, semblable à des lunettes de soleil, fourni avec les lunettes. Ce cache permet d’isoler les lunettes, et peut diminuer le motion sickness. C’est plus efficace qu’on ne pourrait l’imaginer.

Par ailleurs, un dispositif audio est embarqué sur les lunettes. A priori, cela semble être de l’audio par conduction osseuse. Celui-ci est très bon et ajoute à l’immersion des lunettes pour se plonger dans un jeu vidéo.

Les lunettes sont, de manière générale, très bien conçues. Il y a un ressenti premium, c’est certain, mais elles ne pèsent pas non plus sur les oreilles ou le nez. Bien sûr, cela dépend de la forme de votre visage, mais il est possible d’ajuster les lunettes.

Des usages multiples et décuplés

D’autres modèles de lunettes du genre existent sur le marché chinois. Ceux-ci sont très souvent un écran PC, affiché dans les deux verres de lunettes. Cela revient à faire du mirroring de votre PC portable ou de votre smartphone et à l’avoir directement dans vos yeux. Pour la confidentialité, c’est excellent, en revanche, on aimerait mieux. C’est ce que fait Asus, en proposant autant d’écrans que votre appareil branché le permet.

Pour essayer les lunettes, deux setups ont été installés. Les premières Asus AirVision étaient branchées à une ROG Ally, avec un seul écran pour suivre le jeu lancé. Les secondes étaient sur un ordinateur portable.

Dans le premier cas, l’expérience était excellente. L’écran est fixe et vous suit donc où que vous bougiez la tête. Cela peut donner le motion sickness dont nous parlions précédemment. En l’occurrence, c’était mon cas. J’ai senti une légère gêne au bout d’un certain temps.

Toutefois, sur le second setup, c’était tout simplement excellent. L’ordinateur va simuler plusieurs écrans virtuels, ici quatre avec le PC branché. Ceux-ci sont à des endroits fixes dans les lunettes, vous devez donc diriger votre regard vers eux pour les voir. C’est l’expérience parfaite de productivité en mobilité.

Vous pouvez avoir une multitude d’écrans sous la main, ce qui était jusque-là impossible. Selon la configuration branchée, il est possible de monter jusqu’à 10 écrans, à priori. De plus, notons que les écrans ne sont pas tous de bêtes écrans 16/9 en série. On peut personnaliser le ratio des écrans ou leur emplacement, le tout depuis un logiciel PC dédié.

Prix et disponibilité

Ces Asus AirVision sont encore au stade de prototype. Toutefois, elles sont proches de la production. Selon les bruits de couloir, elles seraient destinées à sortir en 2025, mais rien n’est moins sûr. Quant au prix, on serait sur un tarif sous les 1000 euros. Mais, ce prix peut changer d’ici à la sortie.