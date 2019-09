Article sponsorisé par Asus

L’Asus Zenfone 6 est un téléphone qui a fait sensation lors de cette première moitié de l’année. D’abord grâce à son double capteur photo sur mécanisme pivotant, mais aussi grâce à des caractéristiques techniques musclées pour un prix contenu.

Il n’est pas facile de se démarquer sur le marché des smartphones vendus aux alentours de 500 euros. La concurrence y est très rude. Mais l’Asus Zenfone 6 a réussi à tirer son épingle du jeu en proposant des caractéristiques de haute volée et en se payant même le luxe de proposer une innovation très originale : un double capteur photo sur mécanisme rotatif. Ce même double capteur photo peut donc être utilisé à la fois pour prendre des photos classiques et des selfies, sans avoir à retourner son téléphone.

Un double capteur photo pour toutes les situations

L’Asus Zenfone 6 est donc équipé d’un module photo monté sur mécanisme, qui peut être aussi bien utilisé pour capturer des clichés de ce qu’il se trouve devant ou derrière le téléphone. Plus original encore, il est possible de contrôler ce mécanisme via l’application photo et de l’immobiliser à mi-chemin, par exemple, pour prendre des photos sous des angles inédits. Cette rotation permet aussi de capturer des panoramas sans avoir à faire pivoter le smartphone. En vidéo, le module des capteurs peut se mouvoir afin de suivre automatiquement un visage ou un objet.

Ce module photo adopte une configuration qui a fait ses preuves cette année : le premier capteur de 48 mégapixels est un grand-angle, tandis que celui de 13 mégapixels est un ultra grand-angle. Une fois l’obturateur déclenché, l’Asus Zenfone 6 propose des clichés vifs et détaillés qui flattent la rétine, et que l’on peut partager sans retouche sur les réseaux sociaux.

La photo n’est pas son seul atout

Certes la photographie est devenue l’un des points les plus importants pour différencier les smartphones actuels. Mais cela ne suffit pas à en faire un bon appareil. Asus l’a bien compris, en équipant généreusement la fiche technique de son téléphone. Par exemple la batterie intégrée est de 5000 mAh, de quoi tenir aisément deux journées complètes sans trop craindre de finir à plat. On retrouve aussi une prise jack, un port microSD et double SIM, ce qui devrait plaire à un très grand nombre. Un bouton Smart Key est également présent sur la tranche de l’appareil, il permet de faire appel à Google Assistant sur simple pression.

Dans sa version de base, l’Asus Zenfone 6 est équipé de 6 Go de RAM, de 64 Go d’espace de stockage et du SoC haut de gamme Snapdragon 855. Celui-ci, combiné avec le mode « Booster l’IA » offre une expérience très fluide. Tout d’abord dans la navigation, mais surtout dans les jeux qui peuvent être poussés au maximum.

Et pour profiter de cette puissance, l’Asus Zenfone 6 arbore un grand écran IPS LCD de 6,4 pouces d’une définition Full HD+. Celui-ci occupe presque toute la face avant du téléphone puisqu’il n’y a pas de capteurs photo avant à proprement parler. Asus a cependant eu la bonne idée de conserver une LED de notification en façade, pour compenser le manque d’un affichage permanent plus répandu sur les écrans OLED.

Le tout à partir de 499 euros

Malgré un mécanisme innovant, une grande batterie et des performances de haut vol, l’Asus Zenfone 6 conserve un tarif très accessible. Deux versions sont disponibles, dans deux coloris différents, noir et argenté :

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le test complet effectué par la rédaction de FrAndroid, où le Zenfone 6 a obtenu l’excellente note de 8 sur 10.

Le Asus Zenfone 6 (8 Go + 64 Go) à 499 euros