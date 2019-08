Le Wi-Fi 6 débarque en force sur smartphone et PC en 2019 ! Pour accompagner cette nouvelle génération, nous avons testé les premiers routeurs compatibles du marché. Voici notre test du routeur Asus RT-AX88U.

Asus est l’un des premiers fabricants à proposer une gamme complète de produits compatibles Wi-Fi 6 sur le marché. Nous avons pu tester pendant plusieurs semaines le routeur Asus RT-AX88U, une solution haut de gamme vendue directement par le fabricant sous sa marque pour le grand public et les professionnels.

Le routeur

Les routeurs Asus, surtout haut de gamme, sont connus pour leur design qui ne passent pas inaperçus dans un salon. C’est aussi le cas de ce Asus RT-AX88U et ses 4 antennes qui ne font pas dans la sobriété. On n’atteint pas le design criard des routeurs ROG du même fabricant, mais on s’en approche. Avec une épaisseur de 6 cm, quatre antennes qui ressortent et un poids de 1 kg sur la balance, le routeur ne sera d’ailleurs pas facile à ranger dans un endroit discret.

L’avant du routeur présente des boutons en plastique assez larges pour activer ou désactiver les lumières LED et le Wi-Fi. On y trouve également une trappe, également en plastique, masquant un port USB 3.0. Cette partie du routeur donne un peu l’impression de manipuler un jouet.

À l’arrière du routeur, on retrouve 8 ports RJ45 Ethernet Gigabit en plus du port WAN RJ45 Ethernet, c’est beaucoup plus que sur la plupart des routeurs concurrents, avec une gestion de l’agrégation entre ports, permettant d’augmenter le débit total entre une machine et le routeur. On trouve également deux ports USB 3.1 permettant de gérer le partage d’une imprimante ou d’un disque dur sur le réseau local.

Pour gérer le réseau, le routeur intègre un processeur 64 bits à quatre cœurs cadencés à 1,8 GHz.

L’interface

Par défaut, Asus propose une interface de connexion accessible depuis l’url router.asus.com assez simple à retenir, avec un couple identifiant et mot de passe assez peu sécurisé. D’ailleurs, les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz sont ouverts et sans mot de passe par défaut.

Heureusement Asus conseille vivement à l’utilisateur de changer l’identifiant et le mot de passe permettant de configurer le routeur, et conseille également de sécuriser les réseaux Wi-Fi. C’est une stratégie un peu dangereuse de la part du fabricant en termes de sécurité, mais elle permet d’éviter de faire rentrer à l’utilisateur un mot de passe Wi-Fi complexe inscrit au dos du routeur.

L’interface proposée par Asus est très riche en fonctionnalité. Le routeur regorge d’options et aucun cas d’usage ne semble avoir échappé à la marque.

La marque a fait des efforts pour rendre ses paramètres lisibles, et le site agréable à naviguer, mais le nombre d’options et l’organisation générale fait que l’on se perd assez facilement.

Le routeur propose d’abord toutes les options classiques de ce type d’appareil : réglage des adresses IP locales en DHCP ou par adresse MAC, paramétrage du réseau Wi-Fi, gestion d’un réseau invité, réglage du pare-feu et ouvertures des ports.

On va plutôt s’attarder sur quelques fonctions qui différencient ce routeur de ses concurrents. Bien que ce ne soit pas un routeur ROG, Asus intègre quand même des fonctions pour les jeux vidéo : WTFast qui permet de se connecter au VPN du même nom, Lan Boost qui permet d’orienter les transferts sur le réseau local pour favoriser les jeux, et enfin AiProtection.

AiProtection fait partie d’une suite plus large d’options développées par Asus avec Trend Micro pour renforcer la sécurité du réseau local, en intégrant notamment un contrôle parental, un blocage automatique des sites réputés malveillants ou encore un système anti-intrusion contre les attaques de type Ransomware ou DDoS.

Enfin, Asus propose aussi une connexion avec les services Amazon Alexa et IFTTT permettant de contrôler son réseau local de façon plus intelligente, avec par exemple l’ordre « Alexa, Demande à ASUS Router d’activer le Réseau Invité ».

L’application mobile

Asus propose l’application Asus Router pour Android et iOS qui permet de facilement gérer son réseau local et les paramètres du routeur depuis un smartphone ou une tablette.

Bon point, l’application détecte le routeur par elle-même, sans avoir à entrer son adresse IP, et son interface est plutôt bien pensée et assez simple. Il ne s’agit pas simplement d’une version mobile du site web de paramétrage du routeur. En plus de cela, l’application Asus Router est également assez pratique pour suivre ce qui se passe sur le réseau, détecter les connexions malveillantes ou la source d’une chute de débit. Elle permet également de facilement partager les identifiants de son réseau Wi-Fi avec des invités.

Dommage en revanche que l’application ne soit que partiellement traduite en français. Pour une application accompagnant un routeur à ce prix, c’est plutôt inexcusable.

Tests des débits du Wi-Fi 6

Sur la page produit de son routeur, Asus met en avant un débit Wi-Fi pouvant atteindre les 6 000 Mbit/s grâce au Wi-Fi 6 de nouvelle génération (802.11ax). Dans le détail, cela se fait en cumulant le débit maximum sur la bande de fréquence 2,4 GHz (jusqu’à 1148 Mbit/s) et sur la bande de fréquence 5 GHz (jusqu’à 4804 Mbit/s) en utilisant les 4 antennes.

Dans les faits, seuls les autres routeurs sont équipés pour transmettre à une telle vitesse. Les PC portables et les smartphones équipés en Wi-Fi 6 ne permettent pas d’atteindre de tels débits. Autrement dit, cette vitesse théorique sera utile uniquement si vous souhaitez créer un pont Wi-Fi entre deux routeurs dont les appareils seraient alors connectés en filaire.

Cela étant dit, testons concrètement les débits que l’on peut atteindre avec ce routeur.

Tests à proximité du routeur

Pour ce test, nous avons pu avoir accès à une large gamme d’appareils compatibles Wi-Fi 6 : un Dell XPS 15 équipé de la carte Wi-Fi Killer Wireless 1650, un ordinateur de bureau équipé d’une carte Intel AX200 et enfin un Samsung Galaxy S10+ équipé d’une puce Exynos 9820.

Avec un simple speedtest pour tester la vitesse de connexion Internet, nous n’avons eu aucun mal à atteindre le débit maximal permis par notre ligne FTTH Bouygues, à savoir 900 Mbit/s en débit descendant et 500 Mbit/s en débit remontant. Pour réellement mettre le routeur à l’épreuve, il faut donc se tourner vers des tests de débit locaux, entre une machine en Wi-Fi et une machine en Ethernet par exemple.

Pour cela nous avons utilisé l’outil iPerf3 qui permet de générer des connexions simultanées TCP/UDP entre deux machines et relever le débit cumulé. La machine A est toujours connecté en Ethernet RJ45 au routeur tant dis que la machine B est connectée en Wi-Fi 6.

Avec le Galaxy S10+, posé à moins d’un mètre du routeur, le débit obtenu est de 812 Mbit/s. Nous atteignons un débit de 937 Mbit/s avec le PC portable et 990 Mbit/s avec le PC de bureau.

Tests à distance

Tester des appareils en Wi-Fi dans la même pièce que le routeur, c’est bien pour évaluer ce qu’il peut donner dans les bonnes conditions, mais il faut aussi tester ses capacités en couverture réseau.

Pour cela, nous avons tout simplement recommencé nos tests en déplaçant le PC portable et le Galaxy S10+ dans une autre pièce, avec deux murs séparant le routeur des appareils.

Ici, les tests ne saturent plus la connexion Internet, et nous mesurons un débit de 80 Mbit/s en débit descendant et 71 Mbit/s en débit remontant. Nous avons également refait une session de test iPerf avec les résultats suivants :

PC portable : 170 Mbit/s

Galaxy S10+ : 160 Mbit/s

On note donc une sévère diminution des débits avec la distance, mais ils restent malgré cela plus que corrects et suffisants pour offrir une bonne expérience, que ce soit sur Internet ou en réseau local.

Les débits sont en moyenne meilleurs que ceux que nous avions mesurés avec le Netgear Nighthawk AX8.

Prix et disponibilité

Le routeur Asus RT-AX88U est disponible dès maintenant à partir de 370 euros sur Amazon. Ce n’est pas donné, mais c’est aussi le prix d’un routeur haut de gamme intégrant les dernières technologies en date.