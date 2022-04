Beoplay EX : ces écouteurs haut de gamme embarquent les meilleures technologies possibles

Les nouveaux écouteurs Beoplay EX de Bang & Olufsen profitent de ce qui se fait de mieux pour des modèles true wireless : charge sans fil, Bluetooth multipoint, aptX Adaptive, Google Fast Pair, réduction de bruit active et étanchéité IP57.

Bang & Olufsen n’est pas une marque complètement novice dans le marché des écouteurs sans fil, loin de là. Le constructeur danois a déjà lancé plusieurs références comme les Beoplay EQ ou les Beoplay E8. Néanmoins, ce sont des écouteurs encore plus aboutis qui ont été présentés ce mardi par la marque audiophile, les Bang & Olufsen Beoplay EX.

D’après le constructeur, il s’agit là de ses écouteurs sans fil « les plus polyvalents à ce jour ». Pour appuyer ses propos, Bang & Olufsen annonce une « qualité sonore inégalée » et une « réduction active du bruit impressionnante ». Du côté du design, contrairement aux précédents modèles de la marque, les Beoplay EX proposent un format avec des tiges, similaire à ce qu’on retrouve sur les AirPods d’Apple. Les écouteurs sont par ailleurs dotés d’embouts intra-auriculaires afin de proposer une isolation passive en plus de la réduction active du bruit. Quatre tailles d’embouts sont ainsi livrées avec les écouteurs. Côté design toujours, les Beoplay EX pèsent 6 grammes par écouteur tandis que le boîtier de 66,2 x 48 x 22,1 mm affiche 53 grammes sur la balance sans les écouteurs. Les écouteurs sont par ailleurs certifiés IP57 et pourront donc être immergés dans l’eau à faible profondeur en plus de la résistance aux poussières, à la transpiration ou à la pluie.

aptX Adaptive, Bluetooth multipoint, réduction de bruit et charge sans fil

Pour les performances sonores, les Beoplay EX s’appuient sur des transducteurs de 9,2 mm de diamètre capables de restituer des fréquences sonores de 20 à 20 000 Hz. Les écouteurs sont par ailleurs compatibles avec le Bluetooth en version 5.2 et avec les codecs SBC, AAC et aptX Adaptive. Le Bluetooth multipoint est également de la partie pour connecter les écouteurs à deux sources en même temps, tout comme l’appairage rapide Google Fast Pair. Pour la réduction de bruit active, Bang & Olufsen propose une fonction de réduction de bruit adaptative qui va permettre de gérer automatiquement le niveau de réduction de bruit en fonction des sons autour de vous. Un mode transparent est également présent pour permettre de rester à l’écoute de son environnement.

Les Bang & Olufsen Beoplay EX // Source : Bang & Olufsen Les Bang & Olufsen Beoplay EX // Source : Bang & Olufsen

La réduction de bruit active est également proposée durant les appels vocaux, en plus des microphones MEMs qui vont permettre de filtrer les bruits ambiants afin de se concentrer sur votre voix pour être bien entendu de votre interlocuteur.

Pour la batterie, Bang & Olufsen a intégré des accumulateurs de 70 mAh dans chaque écouteur et une batterie de 380 mAh dans le boîtier. De quoi assurer une autonomie totale de 28 heures avec l’étui de recharge et de 8 heures pour les écouteurs seuls, sans réduction de bruit. Avec la réduction de bruit, l’autonomie passe alors à 6 heures. Notons également que le boîtier de recharge est compatible avec la charge sans fil Qi par induction.

Les écouteurs Bang & Olufsen Beoplay EX seront déclinés en quatre coloris : noir, doté et gris et bleu. Ils seront proposés en noir à partir du 28 avril, en doré dès le 19 mai et en bleu et gris à compter du 6 juin. Les écouteurs seront lancés en Europe au prix de 399 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.