QuietComfort SE : en catimini, Bose annonce une copie quasi conforme de son QC 45

Bose a lancé un nouveau casque Bluetooth à réduction de bruit, le Bose QuietComfort SE. Celui-ci s'avère quasiment identique au QuietComfort 45 lancé en fin d'année dernière.

Alors que Bose a dévoilé, la semaine dernière, ses nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit, les Bose QuietComfort Earbuds II, le constructeur américain n’a pas pour autant mis de côté ses casques audio sans fil.

Près d’un an après l’officialisation de son Bose QuietComfort 45, la firme s’apprête à présenter un nouveau casque audio au design et aux fonctionnalités apparemment très similaires, le Bose QuietComfort SE. Comme l’a repéré le site allemand WinFuture, Bose a en effet mis en ligne, sur son site dédié au support de ses produits, la page concernant ce casque, pourtant encore inconnu officiellement. On peut notamment y découvrir un design très semblable à celui du Bose QC 45 et, par extension, au Bose QC 35 II.

Parmi les caractéristiques listées à propos de ce casque, on peut citer la présence d’une réduction de bruit active, un mode transparent, la connexion en Bluetooth 5.1, l’autonomie de 24 heures, la recharge à l’aide de la prise USB-C, la connectique en jack 2,5 mm, la charge complète du casque en 2 heures et 30 minutes ou les trois heures d’écouteur après 15 minutes de charge.

Un casque semblable au QuietComfort 45

Du côté du design également, le Bose QC SE semble très proche du Bose QC 45. Contrairement au Headphones 700 du constructeur, il utilise en effet un système de navigation par boutons physiques pour contrôler le volume ou changer de piste. Le bouton slider est également présent à l’extérieur de la coque droite pour allumer le casque, le passer en mode appairage ou changer de source.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Comme le signale WinFuture, la seule différence notable entre le Bose QuietComfort SE et le Bose QuietComfort 45 semble se situer au niveau de l’étui de transport, censé être plus souple sur le nouveau produit.

Il faudra cependant patienter avant d’en savoir plus sur le nouveau casque sans fil de Bose. S’il est déjà affiché sur le site de support du constructeur et chez certains revendeurs, le casque n’a en effet pas encore fait l’objet d’une annonce en bonne et due forme par Bose. Les différents sites des revendeurs semblent cependant le positionner sur un segment haut de gamme avec un tarif attendu en Europe à 349 euros. L’annonce du casque devrait avoir lieu dans les prochains jours.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.