Bose QC SE : la copie du QC 45 en moins chère est bradée pour le Black Friday

Fin 2022, Bose lançait en catimini une version épurée de son casque sans fil à réduction de bruit emblématique, le Bose QC45. Ce Bose QC Special Edition reprend la même fiche technique que son grand frère, avec quelques différences notables, et est proposé au même prix. Sauf aujourd'hui puisque ce casque audio profite des ventes flash du printemps d'Amazon qui font descendre son prix de 269,99 euros à 179,99 euros.

Itération du Bose QuietComfort 45, le Bose QuietComfort Special Edition n’offre rien de particulièrement nouveau. Il copie trait pour trait la fiche technique de son grand frère, mis à part pour l’autonomie qui est moins poussée et la housse de transport qui est plus souple. Grâce aux ventes flash du printemps d’Amazon, ce casque Bose QCSE profite d’une ristourne de 34 %.

Le Bose QuietComfort SE en quelques points

Une restitution sonore de bonne qualité

La réduction de bruit active excellente

Des finitions de qualité et un confort aux petits oignons

Au lieu de 269,99 euros habituellement, le Bose QuietComfort SE est maintenant disponible en promotion à 179,99 euros chez Boulanger et Darty.

Un casque Bluetooth qui fait le travail

Comme le QC45, le Bose QCSE est un casque audio compact, léger et pliable qui se montre aussi résistant que confortable. Il convient autant aux petites qu’aux grandes têtes et sait se faire discret, même pendant les ports de longue durée. Il faut cependant noter que l’aération n’est pas si bien gérée et que les oreillettes ont tendance à accumuler de la chaleur. Ce casque est également simple d’utilisation avec les commandes physiques sur les oreillettes.

En ce qui concerne la qualité de la restitution sonore, Bose peine à surprendre puisque ce casque offre la même expérience que ses prédécesseurs. Ce n’est pas une mauvaise chose pour autant puisque nous avons ici un son équilibré et dynamique, généreux dans les extrêmes et même trop dans les aigus qui manquent de naturel. C’est souvent la même rengaine pour les casques QC pour les aigus, c’est dommage que Bose n’ait toujours pas remédié à ce problème.

Pas de grands changements à l’horizon

Le Bose QC45 (Bose QC SE, pardon…) propose l’une des meilleures réductions de bruit du marché qui saura vous isoler du monde extérieur et vous enfermer dans une bulle que nul ne saura crever. Il faut savoir que Bose a été pionnier en matière de réduction de bruit active mais le constructeur se fait aujourd’hui supplanter par d’autres constructeurs sur ce plan.

Enfin, passons aux deux seules différences avec le QC45 et l’une d’elles fâche. Alors que le Bose QC45 annonce une autonomie de 24 heures, c’est une durée de 22 heures que le constructeur américain annonce pour l’édition spéciale du QuietComfort. La seule valeur ajoutée qu’on peut trouver à ce dernier est sa housse de transport plus souple, et encore, ce n’est pas du tout un critère important quand on choisit un casque audio. Sachant que ces deux modèles sont au même prix, on vous dirigerait plutôt vers le QC45, sauf pour aujourd’hui vu que le QCSE est en promotion.

Bien que nous n’ayons pas testé le Bose QuietComfort SE, vous pouvez vous rapporter à notre test complet sur le Bose QuietComfort QC45 qui est un modèle quasiment identique.

