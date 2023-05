Bose : la copie conforme de l’excellent casque QC 45 chute à 179 € seulement pour les French Days

Plus accessible que le QuietComfort 45, le Bose QC Special Edition parvient à proposer une réduction de bruit active satisfaisante et un bon rendu sonore, tout étant confortable. Aujourd’hui, il chute à 179 euros grâce à un code promo, au lieu de 269 euros au départ.

Pour ceux dont le budget est assez serré ou qui souhaitent tout simplement ne pas dépenser plus de 300 euros dans un casque, il en existe certains à prix raisonnable avec des fonctionnalités intéressantes. On retrouve le QuietComfort SE, un casque confortable doté de la réduction de bruit qui perd 35 % de son prix à l’occasion des French Days.

Quels sont les points forts du Bose QC SE ?

Un casque agréable à porter

La réduction de bruit efficace

Le mode transparence et le Bluetooth multipoint de la partie

Habituellement à 269,99 euros, le casque Bose QuietComfort SE est désormais affiché à 199,99 euros, mais en appliquant le code BOSE10, il revient à 179,99 euros seulement chez Boulanger.

Le confort avant tout

En choisissant l’appellation « QuietComfort », Bose tient avant tout à offrir un casque confortable. Sur le casque QC SE au format circum-aural, les écouteurs englobent toute l’oreille et sont agréables à porter, même sur la durée avec ses 240 g. Ses coussinets à mémoire de forme sont aussi là pour maximiser le confort de l’ensemble.

Pour en profiter, la firme américaine promet 24 heures d’utilisation avec la réduction de bruit activé. On a déjà vu certains concurrents faire mieux, mais si vous avez peur de manquer de batterie, le casque est aussi compatible avec la charge rapide. En 15 minutes de recharge (via USB-C), vous gagnerez trois heures d’écoute supplémentaire. Pour le recharger à 100 %, il faudra être plus patient : 2 h 30 minutes.

Une réduction de bruit convaincante pour le prix

Le QC Special Edition propose la technologie de réduction de bruit active. Évidemment, on est loin de ce que peut proposer le Bose 700 Headphones, mais elle a le mérite d’être la partie et de se montrer efficace. Elle atténuera très bien les sons de la circulation, dans le train ou encore ceux qui nous perturbent un peu dans l’open space. En revanche, contrairement à certains concurrents, elle ne pourra pas être modulée : soit elle est activée, soit elle ne l’est pas.

On apprécie la présence d’un mode transparence qui permettra d’entendre distinctement les bruits autour de vous, sans devoir ôter le casque de vos oreilles. Côté son, il sera de bonne qualité et la présence d’un égaliseur va permettre de moduler la signature sonore du casque à sa guise. Le QC SE est capable de se connecter simultanément à deux appareils (un ordinateur et un smartphone, par exemple), grâce au Bluetooth multipoint. Le basculement d’une source à l’autre sera très fluide.

