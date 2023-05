French Days : les 9 meilleurs deals audio (casque, écouteurs, enceintes…)

À la recherche d’un nouveau casque audio, des écouteurs sans fil ? Ou bien d’une enceinte portable Bluetooth ? Voici une petite sélection des meilleurs appareils audio actuellement en promotion durant les French Days.

Pendant les French Days, il y a beaucoup d’offres du côté du matériel audio. Si vous avez envie d’écouter votre musique avec le meilleur matériel possible, ou de profiter au max de vos films, séries et jeux : nous avons rassemblé pour vous les meilleurs deals de l’univers audio des French Days 2023 : enceintes, barre de son, écouteurs sans fil ou encore casque gamer, tout y est.

Les meilleures offres audio pendant les French Days

AirPods Pro 2

Sur le marché des écouteurs sans-fil, Apple a réussi à imposer ses AirPods Pro comme une référence. Depuis, la deuxième génération est sortie, et si le design est inchangé, ils arrivent à faire mieux que les premiers du nom. La réduction de bruit et le rendu sonore ont été améliorés pour en faire les meilleurs écouteurs du marché. Quant à l’autonomie, elle est très satisfaisante avec une tenue d’un peu plus de 5 heures avec l’ANC activé ainsi que l’audio spatial et jusqu’à 6 heures en musique stéréo. Et durant les French Days, ils coûtent 60 euros de moins.

Les points forts des AirPods Pro 2

Des écouteurs agréables à porter

La réduction de bruit très efficace

Un excellent rendu sonore et la spatialisation du son

Retrouvez davantage de détails dans notre test des AirPods Pro 2.

Proposés à 299 euros à leur sortie, les AirPods Pro 2 d’Apple s’affichent en ce moment à 240 euros sur le site Ubaldi.

Bose QC Special Edition

Plus accessible que le QuietComfort 45, le Bose QC Special Edition parvient à proposer une réduction de bruit active satisfaisante et un bon rendu sonore, tout étant confortable. On apprécie la présence d’un mode transparence, mais aussi la compatibilité avec le Bluetooth multipoint qui permet de se connecter simultanément à deux appareils. Ce n’est pas le casque sans fil le plus endurant du marché, mais 15 minutes suffisent pour récupérer trois heures d’écoute supplémentaires. Il a donc de sérieux atouts, et devient encore plus intéressant, maintenant qu’il chute sous les 180 euros.

Les points forts du Bose QC Special Edition

Un casque confortable

La réduction de bruit efficace

Le mode transparence et le Bluetooth multipoint de la partie

Initialement à 269 euros, le casque Bose QuietComfort Special Edition est actuellement en promotion à 199 euros, mais en appliquant le code BOSE10, le casque revient à 179 euros seulement chez Boulanger.

Sony WH-1000XM5

Avec son WH-1000XM5, la marque revoit complètement l’apparence de son casque de référence. Les performances audio sont améliorées afin de garder l’ambition de proposer la meilleure réduction de bruit du marché. Il fera des heureux, surtout que son autonomie est excellente, même avec l’ANC activé. Durant les French Days, il profite de 40 euros de réduction.

Les points forts du Sony WH-1000XM5

Un design revisité et une réduction de bruit encore améliorée

Une belle signature sonore

L’autonomie confortable et le Bluetooth multipoint

Pour en découvrir davantage, retrouvez notre test complet sur le casque Sony WH-1000XM5.

Avec un prix de lancement à 419 euros, le casque audio Sony WH-1000XM5 est désormais vendu à 379 euros sur le site de la Fnac. Il est aussi au même prix sur le site Darty, Boulanger et aussi Amazon.

On trouve également l’ancien modèle, le WH-1000XM4, à un super prix. Pendant les French Days, l’ancien casque premium de Sony est en promotion à 224,99 euros au lieu de 279 euros chez Boulanger, en utilisant le code promo SONY2023.

Realme Buds Air 3

Les écouteurs sans fil sous les 100 euros sont de plus en plus populaires. En plus de leur prix contenu, certains constructeurs ne négligent pas la fiche technique et vont jusqu’à proposer des true wileress à la hauteur de modèles vendues plus cher. Les Realme Buds Air 3 en fait partie : avec leur réduction de bruit efficace, leur bonne qualité audio et leur compatibilité avec le Bluetooth mulitpoint, ils ont tout pour plaire. Et, la bonne nouvelle, c’est qu’ils coûtent 30 euros de moins pendant les French Days.

Les points forts des Realme Buds Air 3

Un bon confort de port

Une réduction de bruit bluffante pour le prix

La présence du Bluetooth multipoint

Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez notre test des Realme Buds Air 3.

Au lieu de 79 euros, les écouteurs sans fil Realme Buds Air 3 se négocient en ce moment à 50,73 euros sur Amazon.

Corsair Virtuoso

Raffiné, sobre et robuste, le Corsair Virtuoso RGB Wireless est fait pour durer. Ce modèle choisi des coussinets à mémoire de forme pour assurer le confort du joueur pendant les longues sessions. La qualité sonore est au rendez-vous avec un son surround 7.1. Et si le constructeur annonce une autonomie de 20 heures, il est aussi possible de passer par la connexion filaire via une fiche jack 3.5 mm. C’est le bon moment pour craquer, car vous pouvez l’avoir à moins 42 %.

Les points forts du Corsair Virtuoso

Utilisable en filaire et sans fil

Des transducteurs en néodyme de 50 mm

Des écouteurs en mousse à mémoire de forme premium

Au lieu de 209,99 euros habituellement, le Corsair Virtuoso RGB Wireless est maintenant disponible en promotion à 119,99 euros chez Darty et sur le site de la Fnac.

SteelSeries Arctis 7+

Ce casque gaming est grandement appréciée pour sa capacité à être compatible avec de nombreuses consoles. PS5, PS4, PC, Android, Switch, iPads, Oculus Quest… Le casque s’adaptera à pratiquement tout. Avec son dongle USB-C et sa connexion 2,4 GHz, le casque peut passer facilement d’un système à l’autre, et sans latence. Autrement, l’Arctis 7+ est confortable et bénéficie d’un son surround 7.1. Quant à l’autonomie, au bout de 30 heures, vous pourrez en 15 minutes repartir pendant 3 heures supplémentaires de jeu. À moins de 100 euros, il sera un bon compagnon pour vos sessions de jeu.

Les points forts du SteelSeries Arctis 7+

Un casque compatible avec PC, PS5, Nintendo Switch, iPad avec USB-C

Un micro bidirectionnel ClearCast certifié par Discord

Une bonne autonomie

Affiché à 149 euros, le casque SteelSeries Arctis 7+ est désormais disponible à 99 euros chez Boulanger.

Samsung HW-S61B

Une barre de son est un excellent moyen d’améliorer le son de son téléviseur sans investir dans un home cinéma coûteux. Pour remplir cette tâche, le modèle HW-S61A de Samsung sera d’un précieux renfort. Malgré l’absence de caisson de base, elle délivre une expérience audio riche et immersive grâce à ces 5 canaux. Ses 7 haut-parleurs, dont un central, permettent d’assurer une restitution plus claire et nette des voix. Et elle est même compatible Dolby Atmos et DTX Virtual:X pour offrir plus d’immersion. Lors des French Days, elle perd 130 euros de son prix.

Les points forts de la Samsung HW-S61B

Une barre de son compacte et élégante

Un son surround grâce à sa compatibilité Dolby Atmos et DTS:X

Compatible AirPlay 2, Bluetooth et Wi-Fi

Proposé à 329 euros sur le site officiel, la barre de son Samsung HW-S61B est actuellement remisée à 199 euros chez Boulanger.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.