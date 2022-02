Voici les Realme Buds Air 3 : une belle fiche technique et toujours un petit prix (en hausse)

Realme, comme on l'attendait, annonce les Buds Air 3. Ce sont des écouteurs sans fil intra avec réduction de bruit active… qui sont vendus 3 à 4 fois moins cher que les Apple AirPods.

On les attendait de pied ferme, les voici : les nouveaux écouteurs Realme Buds Air 3. L’an dernier, Realme avait réussi à créer la surprise avec ses écouteurs sans fil Realme Buds Air 2. Lancés à moins de 50 euros, ces écouteurs proposaient non seulement un son riche et équilibré, mais également une réduction de bruit active plus que convaincante.

Une montée en gamme, un prix qui reste contenu

Cette année, les Buds Air 3 sont un peu plus chers : 59,99 euros, soit 60 euros en arrondissant le tarif de commercialisation. Mais ils ont un nouvel atout : ils offrent une prise en charge ANC de 42 dB, ce qui est censé être la meilleure de sa catégorie. De plus, ce sont parmi les premiers écouteurs certifiés TÜV Rheinland pour leur réduction de bruit active. La certification de l’organisme indépendant TÜV Rheinland est gage de sécurité. Les écouteurs de Realme intègrent par ailleurs des transducteurs de 10 mm de diamètre.

Les écouteurs de Realme supportent les codecs AAC et SBC, ils sont compatibles Bluetooth 5.2 et ils sont résistants à l’eau (IPX5). Ce n’est pas terminé, Realme annonce 30 heures d’autonomie avec le boitier, ils ont également un mode transparence pour désactiver la réduction de bruit active afin d’entendre mieux son environnement. D’après Realme, la charge est rapide… 10 minutes de charge permettent de récupérer 100 minutes d’écoute.

